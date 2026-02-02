Polskie inwestycje w Egipcie rosną o 30 proc.

Wartość polskich inwestycji w Egipcie w ubiegłym roku osiągnęła 1,6 mld dolarów, co oznacza 30-procentowy wzrost. W Egipcie działa już 158 polskich przedsiębiorstw, głównie w sektorze usług.

W Egipcie zainwestowało już 158 polskich przedsiębiorstw, a łączna wartość tych inwestycji przekroczyła 1,6 mld dolarów – poinformował w poniedziałek ambasador Egiptu w Polsce, Ahmed Samy Mohamed Mahmoud ElAnsary, podczas egipsko-polskiego forum biznesowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ambasadę Arabskiej Republiki Egiptu oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jak podkreślił ambasador ElAnsary, wzrost inwestycji polskich przedsiębiorstw w Egipcie w ubiegłym roku wyniósł 30 proc., co świadczy o mocnych fundamentach współpracy gospodarczej obu krajów.

Według danych przedstawionych podczas forum, ok. 70 proc. inwestycji trafiło do sektora usług, natomiast po ok. 9 proc. – do turystyki, produkcji i budownictwa.

Prezes PAIH, Andrzej Dycha, zaznaczył, że Egipt jest najważniejszym partnerem Polski w Afryce Północnej. Podkreślił znaczenie Kanału Sueskiego, który stanowi strategiczną bramę dla europejskich przedsiębiorstw, w tym polskich, do Azji. PAIH oferuje wsparcie firmom, które chcą znaleźć partnerów i inwestować w Egipcie.

Ambasador RP w Egipcie, Michał Murkociński, zwrócił uwagę, że w 2026 roku oba kraje będą obchodziły 100-lecie stosunków dyplomatycznych oraz 80-lecie współpracy archeologicznej. Podkreślił również, że w 2025 roku po raz pierwszy wzajemne obroty handlowe przekroczyły miliard dolarów, a liczba polskich turystów odwiedzających Egipt przekroczyła milion. Murkociński wskazał też na pierwszą polską inwestycję w egipskim sektorze przetwórstwa żywności.

Na polski eksport do Egiptu składały się głównie sprzęt AGD o wartości 52 mln dolarów, jabłka – 35 mln, wagony kolejowe i autobusy – 21 mln, materiały przemysłowe – 14 mln, farmaceutyki i papier – po 11,5 mln. Z kolei egipskie towary trafiające do Polski obejmowały odzież – 95 mln, produkty rolne – 83 mln, wyroby z tworzyw sztucznych – 36 mln, przewody elektryczne – 18 mln, sól – 17 mln, produkty z aluminium – 14 mln.

Źródło: PAP