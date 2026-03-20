Polscy żołnierze zostali ewakuowani z Iraku

Nasi żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku – poinformował w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Oddziały stacjonujące w Libanie pozostaną na miejscu.

„W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu [...] zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku. Cały proces został przeprowadzony w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami z NATO” – przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Informację potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które odpowiadało za planowanie, nadzór i koordynację operacji.

„Większość personelu została bezpiecznie przetransportowana do Polski. Część sił pozostaje w bezpiecznej lokalizacji w regionie” – podkreśla DORSZ.

Kilkudziesięciu żołnierzy trafi do Jordanii, by tam kontynuować misję w ramach kontyngentu.

Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku liczył 350 żołnierzy. Działali oni w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu i zajmowali się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku.

Rzecznik prasowy Dowództwa ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że ewakuacja nie objęła 200 polskich żołnierzy w Libanie, choć trwają tam walki pomiędzy izraelską armią a organizacją terrorystyczną Hezbollah. Wojsko Polskie bierze tam udział w misji ONZ UNIFIL. Rzecznik DORSZ zapewnia, że sytuacja bezpieczeństwa jest tam nieustannie monitorowana.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Teheran. Konflikt rozlał się na cały region, gdy Teheran odpowiedział ostrzałem państw, w których stacjonują amerykańskie oddziały.

Źródło: PAP, XYZ