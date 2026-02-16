„Polska energetyka jest dziś bardziej odporna niż kiedykolwiek”. Orlen inwestuje w gaz, OZE i atom

Polska energetyka staje się coraz bardziej odporna na wahania cen światowych, a krajowy koncern Orlen odnotowuje znaczące inwestycje w gaz, energię odnawialną i atom. Prezes Ireneusz Fąfara podsumował w poniedziałek rok realizacji nowej strategii spółki, wskazując na kluczowe projekty w Polsce i za granicą.

Polska energetyka jest dziś bardziej odporna niż kiedykolwiek – ocenił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Pomimo niestabilności cen na światowych rynkach, ceny energii w Polsce konsekwentnie spadają. Fąfara podkreślił, że fundamentem bezpieczeństwa energetycznego pozostaje gaz. Dzięki nowym odwiertom i przejęciom w Norwegii zasoby koncernu powiększyły się o 7,5 mld m³, a łącznie w Polsce i Norwegii inwestycje przyniosły ponad 10 mld m³ nowych zasobów gazu.

Orlen realizuje obecnie projekt budowy 3 GW nowych mocy gazowych, które pozwolą m.in. lepiej bilansować źródła odnawialne. Fąfara zapowiedział, że 2026 r. będzie przełomowy dla OZE, po zakończeniu instalacji fundamentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, pierwszej takiej inwestycji na polskim Bałtyku, która rozpocznie produkcję energii. W obszarze energetyki jądrowej celem pozostaje budowa pierwszego w Europie reaktora BWRX-300 we Włocławku.

Prezes Orlenu przypomniał też o wsparciu dla krajowych firm i rolników. Surowce do produkcji 75 proc. biopaliw kupowane są od polskich rolników za 5 mld zł rocznie, a dodatkowo 1 mld zł trafia na remonty, a 2,5 mld zł do firm logistycznych. Rocznie inwestycje koncernu w przeliczeniu na każdą osobę w Polsce wynoszą 1013 zł. Orlen rozszerza także współpracę zagraniczną – z Ukrainą, gdzie w 2026 r. planuje dostarczyć ponad 1 mld m³ gazu.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun wskazał, że priorytetem rządu jest udział polskich firm w inwestycjach – tzw. local content, a Orlen jest przykładem wdrażania tej polityki. Minister przypomniał również, że w 2025 r. kapitalizacja Orlenu przekroczyła 100 mld zł, co świadczy o odzyskaniu zaufania inwestorów. W tym tygodniu resort ma przedstawić definicję local content, nad którą pracował przez ostatnie miesiące.

Minister energii Miłosz Motyka ocenił, że Polska stała się 20. gospodarką świata m.in. dzięki strategii Orlenu. – Budowa firmy, która dziś jest wizytówką Polski, to efekt pracy całego zespołu – stwierdził Motyka, nazywając Orlen „perłą w koronie polskiej gospodarki”. Minister zapowiedział też ustawę przyspieszającą inwestycje w energetyce, ułatwiającą szybkie wydawanie zgód i pozwoleń administracyjnych.

Fąfara, Balczun i Motyka zgodnie podkreślali, że rozwój gazu, OZE i energetyki jądrowej oraz współpraca z lokalnym przemysłem i zagranicznymi partnerami mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i utrzymać stabilne ceny energii dla konsumentów. Projekty Orlenu mają także strategiczne znaczenie w kontekście współpracy regionalnej, w tym z Ukrainą.

