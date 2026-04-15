Polska i Japonia zacieśniają współpracę. To szansa dla przemysłu obronnego i rolnictwa

Premierzy Polski i Japonii Donald Tusk i Sanae Takaichi rozmawiali m.in. o współpracy przemysłu obronnego obu krajów i agencji kosmicznych, a także o pogłębieniu relacji gospodarczych. Tusk podkreślił, że Japonia i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizującą w swoich regionach i na świecie.

Tusk i Takaichi poinformowali o podpisaniu deklaracji o wszechstronnym partnerstwie strategicznym między Polską a Japonią. Od 2015 r. oba kraje łączy strategiczne partnerstwo, teraz ranga relacji została podniesiona do najwyższej. Polska i Japonia podpisały też umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Umowa ułatwi ubezpieczonym z jednego kraju w nabywaniu praw do świadczeń np. emerytalnych w drugim kraju.

Premier Tusk zaznaczył, że relacje z partnerami stabilnymi, odpowiedzialnymi i przewidywalnymi są absolutnie bezcenne. Ocenił, że to właśnie Japonia i Polska mogą i powinny odegrać stabilizującą rolę w swoich regionach i na świecie.

Jak przekazał szef polskiego rządu, z premier Japonii, a także wcześniej z przedstawicielami japońskiego biznesu, rozmawiał na szereg tematów: od kosmosu po wołowinę, od energii nuklearnej po kolej dużych prędkości, od cyberbezpieczeństwa po sztuczną inteligencję.

Zadeklarował, że oboje z Takaichi będą się angażować w ułatwianie działalności polskich firm i inwestorów w Japonii oraz japońskich inwestorów i przedsiębiorców w Polsce.

Takaichi podkreśliła, że oba kraje będą wzmacniać współpracę m.in. w zakresie bezpieczeństwa, w tym przemysłu obronnego i pogłębiać współpracę gospodarczą. Poinformowała, że Polska i Japonia podpisały memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa i uzgodniły współpracę między agencjami kosmicznymi.

Strategiczna współpraca – mówiła Takaichi – obejmie też infrastrukturę i zaawansowane technologię, w tym sztuczną inteligencję.

Spotkanie z premier Japonii było ostatnim punktem wizyty szefa polskiego rządu w Tokio. Wcześniej Donald Tusk odwiedził Koreę Płd. Rozmawiał tam m.in. o zwiększeniu wymiany handlowej, zniesieniu barier dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, w tym wołowiny, a także współpracy w przemyśle obronnym.

