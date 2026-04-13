Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
NEWSROOM XYZ
13.04.2026

Polska i Norwegia przygotują umowę o partnerstwie strategicznym

Polska i Norwegia przygotują umowę o strategicznym partnerstwie – poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Oslo z ministrem obrony Norwegii Tore O. Sandvikiem. Rozmowy odbyły się w poniedziałek w stolicy Norwegii. Jak podkreślono, ma to być nowy etap zacieśniania współpracy obronnej między państwami.

Kosiniak-Kamysz przybył do Oslo wraz z pełnomocniczką rządu ds. unijnego instrumentu SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką oraz przedstawicielami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Spotkanie ministrów odbyło się w historycznej twierdzy Akershus, gdzie mieści się norweskie ministerstwo obrony. Polskiej delegacji towarzyszyli także eksperci zajmujący się programem szkolenia pilotów i techników F-35.

Szef MON podkreślił, że Norwegia wsparła polską obronę powietrzną, rozmieszczając w ostatnich miesiącach w Polsce baterie przeciwlotnicze NASAMS oraz samoloty F-35. Wskazał, że współpraca obejmuje także wymianę doświadczeń operacyjnych i szkoleniowych w zakresie systemów obrony powietrznej.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że Norwegia od kilku lat eksploatuje F-35, podczas gdy pierwsze takie maszyny trafią do Polski w najbliższych miesiącach. W tym kontekście omawiano konsultacje dotyczące szkolenia polskich pilotów i techników, prowadzone we współpracy z norweskimi partnerami.

Ważnym elementem rozmów była także współpraca w zakresie wsparcia Ukrainy. Polska i Norwegia współpracują przy szkoleniu ukraińskich żołnierzy w ośrodku Camp Jomsborg na Podkarpaciu. Strony rozwijają również program systemu obrony przeciwdronowej SAN, tworzony z udziałem m.in. norweskiej firmy Kongsberg, PGZ oraz APS.

Według szefa MON projekt SAN ma charakter przełomowy. Jak podkreślił, to pierwsze w Europie i na taką skalę w NATO konsorcjum budujące system obrony przeciwdronowej. System ma być wykorzystywany nie tylko przez Polskę, ale także przez Norwegię i innych sojuszników, a w przyszłości stać się produktem eksportowym.

Norwegia i Polska rozszerzają współpracę także o inne obszary. Wśród nich wymieniono marynarkę wojenną, ochronę infrastruktury na Bałtyku, mobilność wojskową oraz działania w cyberprzestrzeni. Norweski minister obrony Tore O. Sandvik ocenił, że relacje obu państw są dziś najbliższe w historii, podkreślając wspólne działania na rzecz Ukrainy i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Źródło: PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz na tle flag Polski i NATO
Fot. PAP/Leszek Szymański
