Polska i Ukraina wymieniają know-how o funduszach UE i schronach

Polska i Ukraina intensyfikują współpracę w zakresie inwestowania środków unijnych oraz budowy systemów ochrony ludności. W Kijowie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz omawiała także udział polskich firm w odbudowie Ukrainy i wsparcie instytucjonalne dla samorządów.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przebywała w poniedziałek i wtorek w Kijowie. Uczestniczyła tam w 4. edycji Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów, który otworzył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie zaczęli straszyć atakiem tuż przed międzynarodowym szczytem miast i regionów w Kijowie. Chcieli żebyśmy uciekli. Zostałiśmy. Tak jak delegacja francuska, niemiecka i wiele innych. Na zdjęciu debata z Wicepremierem Kulebą i prezydent Dulkiewicz. https://t.co/kKsKvWB4KR pic.twitter.com/KHs0GXjWq2 — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) May 26, 2026

Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego rządu i samorządów. Rozmowy prowadziła m.in. z wicepremierem i ministrem ds. integracji z UE i NATO Tarasem Kaczką, wicepremierem i ministrem rozwoju wspólnot i terytoriów Oleksijem Kulebą oraz merem Buczy Anatolijem Fedorukiem.

Strony omawiały współpracę międzyregionalną, wykorzystanie funduszy europejskich oraz wymianę doświadczeń w zakresie odporności instytucjonalnej.

🇵🇱Polska wie, jak efektywnie wydawać unijne fundusze; 🇺🇦Ukraina - jak budować schrony. O współpracy oby krajów w tych obszarach rozmawiali w Kijowie minister @Kpelczynska i wicepremier @taraskachka.



💬Polskie samorządy mogą podzielić się know-how, jak na poziomie regionalnym… pic.twitter.com/2zlDbbPzrz — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) May 25, 2026

Ministra podkreśliła, że Polska przekazuje Ukrainie wiedzę o skutecznym inwestowaniu środków unijnych. Ukraina dzieli się natomiast doświadczeniami w budowie infrastruktury ochronnej, w tym systemów schronów.

Zwrócono także uwagę na znaczenie decentralizacji, która w Polsce obejmuje dużą część decyzji inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Jak wskazano, 44 proc. środków europejskich w Polsce jest zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Fundusze UE i bezpieczeństwo: schrony i KPO

Ministra zaznaczyła, że Ukraina jest zainteresowana polskim modelem zarządzania funduszami europejskimi. Jednocześnie Polska analizuje ukraińskie rozwiązania w zakresie ochrony ludności i odporności infrastruktury.

W trakcie wizyty w Buczy ministra oglądała schron w szkole, w którym przygotowano samowystarczalną energetycznie część obiektu edukacyjnego. Jak podkreślono, takie rozwiązania mogą zostać wykorzystane również w Polsce.

Na Ukrainie działa 6 tysięcy polskich firm, w tym 700 powstałych po wybuchu wojny. W 2025 r. wyeksportowaliśmy tam… https://t.co/n5UXVgiPik pic.twitter.com/B6YfLLt20F — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) May 26, 2026



Na Ukrainie działa 6 tysięcy polskich firm, w tym 700 powstałych po wybuchu wojny. W 2025 r. wyeksportowaliśmy tam… https://t.co/n5UXVgiPik pic.twitter.com/B6YfLLt20F — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) May 26, 2026

Ministra poinformowała, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy utworzono Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności o wartości ponad 22 mld zł. Środki mają być przeznaczone m.in. na budowę miejsc schronienia dla ludności.

W trakcie szczytu omawiano również kwestie odporności infrastruktury krytycznej.

Dyskusje dotyczyły reagowania kryzysowego, ciągłości działania instytucji oraz funkcjonowania państwa w warunkach wojny i niedoborów energii.

Biznes, odbudowa i wsparcie finansowe

Według danych przedstawionych przez ministrę, w Ukrainie działa ok. 6 tys. polskich firm, z czego 700 powstało po rozpoczęciu wojny. W 2025 r. Polska wyeksportowała do Ukrainy towary o wartości 57 mld zł, co stanowi trzykrotność importu.

Ministra podkreśliła, że polski biznes jest zainteresowany udziałem w odbudowie Ukrainy. Wskazała także na potencjał inwestycyjny i rosnącą obecność polskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim.

W Kijowie obecni byli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który od roku prowadzi stałe przedstawicielstwo w Ukrainie. Bank jest operatorem polskiej części programu Ukraine Facility.

W ramach tego instrumentu BGK zarządza pulą blisko 195 mln euro na inwestycje w energetykę, transport i sektor produkcyjny, w tym projekty dual-use. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia wsparcia o wartości około 140 mln euro dla ukraińskich samorządów i wspólnot lokalnych.

Środki te mają umożliwić realizację inwestycji rozwojowych oraz odbudowę infrastruktury, mimo ograniczonej zdolności kredytowej jednostek w warunkach wojny.

Z programu będą mogły korzystać także polskie firmy działające na rynku ukraińskim.

Szkolenia, negocjacje i konferencja w Gdańsku

W ramach współpracy dwustronnej Polska prowadzi także szkolenia dla ukraińskich urzędników. W latach 2024–2025 przeszkolono ponad 800 osób w zakresie administracji i negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej.

Realizowane są szkolenia online oraz wizyty studyjne w Polsce, a program ma być kontynuowany w kolejnych latach. Współpraca wynika z memorandum podpisanego przez stronę polską i ukraińską rok wcześniej w Warszawie.

Szczyt w Kijowie stanowi przygotowanie do Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku. Polska, jako współorganizator, zapowiada mobilizowanie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy.

Priorytetem mają być sektory najbardziej dotknięte wojną, w tym energetyka, infrastruktura krytyczna i logistyka. Celem jest także wzmocnienie odporności systemowej ukraińskiego państwa w warunkach trwającej agresji.

Źródło: MFiPR