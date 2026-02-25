Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 19:56

Polska, Litwa i Łotwa wzmacniają współpracę w zakresie bezpieczeństwa granic

Premierzy trzech krajów podpisali deklarację o koordynacji działań przeciw zagrożeniom hybrydowym i migracyjnym. Dokument przewiduje m.in. wspólne mechanizmy wymiany informacji i ćwiczenia zwiększające gotowość państw.

Polska, Litwa i Łotwa podpisały deklarację o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i reagowania na zagrożenia hybrydowe. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na rosnącą złożoność środowiska bezpieczeństwa oraz trwające ataki hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi.

Premierzy trzech państw zobowiązali się do intensyfikacji działań w ochronie granic lądowych, morskich i powietrznych. Deklaracja obejmuje także przeciwdziałanie nieuregulowanej i instrumentalizowanej migracji, przemytowi migrantów i towarów oraz innym formom przestępczości zorganizowanej, w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Dokument przewiduje wzmocnienie mechanizmów koordynacji poprzez trójstronne kontakty doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również opracowanie kanałów łącznikowych i mechanizmów wczesnego ostrzegania, co ma ułatwić wymianę informacji między państwami.

Premierzy zapowiedzieli wzajemną wymianę analiz dotyczących ataków hybrydowych Rosji i Białorusi oraz współpracę w identyfikowaniu osób odpowiedzialnych za takie działania, ich metod i celów. Deklaracja przewiduje też realizację wspólnych projektów, ćwiczeń oraz konsultacji w sprawie innych uzgodnionych działań zwiększających gotowość państw.

Wdrażaniem postanowień deklaracji zajmą się właściwe instytucje i wyznaczone punkty kontaktowe w każdym z państw. Do ich obowiązków będzie należał nadzór nad realizacją ustaleń, opracowywanie planów działania oraz regularny przegląd postępów i rekomendowanie ewentualnych zmian.

Deklaracja ma wzmocnić regionalną zdolność państw bałtyckich i Polski do przewidywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia hybrydowe, podkreślając determinację sygnatariuszy do wspólnej ochrony granic zewnętrznych UE.

Granica polsko-litewska
Deklaracja ma wzmocnić regionalną zdolność państw bałtyckich i Polski do przewidywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia hybrydowe, podkreślając determinację sygnatariuszy do wspólnej ochrony granic zewnętrznych UE. Fot. Stadratte/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?
Prywatne serwisy już publikują ceny nieruchomości transakcyjnych. Czy państwo przegrywa wyścig o transparentność rynku?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ile kosztują fińskie lasy? Klimat, bioróżnorodność i miliardy euro
Ograniczenie wyrębu mogłoby pomóc Finlandii w realizacji unijnych celów klimatycznych, ale polityczna decyzja została odłożona. Eksperci ostrzegają, że brak działania oznacza konieczność kosztownego kupowania jednostek pochłaniania CO2 lub przenoszenia obciążeń na inne sektory gospodarki.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum (AKTUALIZACJA)
Spór o największy kontrakt drogowy w historii miał właśnie swój finał w KIO. Wątpliwości dotyczyły udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą była spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji. W środę 25 lutego zapadł wyrok w tej sprawie.
24.02.2026