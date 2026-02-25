Polska, Litwa i Łotwa wzmacniają współpracę w zakresie bezpieczeństwa granic

Premierzy trzech krajów podpisali deklarację o koordynacji działań przeciw zagrożeniom hybrydowym i migracyjnym. Dokument przewiduje m.in. wspólne mechanizmy wymiany informacji i ćwiczenia zwiększające gotowość państw.

Polska, Litwa i Łotwa podpisały deklarację o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i reagowania na zagrożenia hybrydowe. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na rosnącą złożoność środowiska bezpieczeństwa oraz trwające ataki hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi.

Premierzy trzech państw zobowiązali się do intensyfikacji działań w ochronie granic lądowych, morskich i powietrznych. Deklaracja obejmuje także przeciwdziałanie nieuregulowanej i instrumentalizowanej migracji, przemytowi migrantów i towarów oraz innym formom przestępczości zorganizowanej, w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Dokument przewiduje wzmocnienie mechanizmów koordynacji poprzez trójstronne kontakty doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również opracowanie kanałów łącznikowych i mechanizmów wczesnego ostrzegania, co ma ułatwić wymianę informacji między państwami.

Premierzy zapowiedzieli wzajemną wymianę analiz dotyczących ataków hybrydowych Rosji i Białorusi oraz współpracę w identyfikowaniu osób odpowiedzialnych za takie działania, ich metod i celów. Deklaracja przewiduje też realizację wspólnych projektów, ćwiczeń oraz konsultacji w sprawie innych uzgodnionych działań zwiększających gotowość państw.

Wdrażaniem postanowień deklaracji zajmą się właściwe instytucje i wyznaczone punkty kontaktowe w każdym z państw. Do ich obowiązków będzie należał nadzór nad realizacją ustaleń, opracowywanie planów działania oraz regularny przegląd postępów i rekomendowanie ewentualnych zmian.

Deklaracja ma wzmocnić regionalną zdolność państw bałtyckich i Polski do przewidywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia hybrydowe, podkreślając determinację sygnatariuszy do wspólnej ochrony granic zewnętrznych UE.