Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 17:22

Polska miejscem globalnego wydarzenia technologicznego? Eksperci przedstawili ministrowi finansów trzy scenariusze

Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji przekazali ministrowi finansów pismo, w którym omówili trzy scenariusze organizacji w Polsce globalnych wydarzeń technologicznych. Ich zdaniem taki event byłby przedsięwzięciem strategicznym o „długoterminowych konsekwencjach”.

Jak twierdzą, dokument „Globalne wydarzenia technologiczne w Polsce – scenariusze strategiczne i model decyzji inwestycyjnej państwa” nie jest stanowiskiem przeciw czy za konkretnemu rozwiązaniu. Ma za to wesprzeć proces decyzyjny rządu przy organizacji takiego eventu. Izba zapewnia też, że jest w pełni gotowa do wsparcia prac analitycznych i współtworzenia strategii negocjacyjnej przy organizacji wydarzenia.

Globalne wydarzenie w Polsce czy umiędzynarodowienie polskiego eventu?

Przedstawili trzy scenariusze takiego wydarzenia. W pierwszym z nich, który polega na umiędzynarodowieniu polskich eventów, rząd powinien zdecydować, czy wydarzenie jest narzędziem wizerunkowym, czy przyciągania kapitału. Jeśli to pierwsze, władze powinny przyciągnąć głównie media, jeśli zaś to drugie – fundusze inwestycyjne. Resort finansów powinien też zbadać trwałość i strukturę „efektu mnożnikowego”, czyli jak taki event wpłynie na sektor hotelarski, gastronomię czy transport. Jednocześnie rząd powinien ocenić efekt inwestycyjny lub kompetencyjny (np. transfer know-how organizacyjnego).

Eksperci w tym scenariuszu wskazują też na ryzyka systemowe – centralizację efektu wydarzenia w jednym miejscu, dominację agendy przez PR czy lobbing, a także negatywne efekty społeczne. Te zagrożenia mogą ograniczyć realny wpływ wydarzenia technologicznego na gospodarkę.

Drugi scenariusz polega na partnerstwie z globalnym organizatorem. Byłby to program całoroczny, z widocznymi w agendzie polskimi startupami. Na scenie głównej musiałyby też obowiązywać wejściówki dla krajowego ekosystemu firm, świata nauki i NGO.

Potrzebne byłoby także partnerstwo medialne z grupami mediowymi w Polsce i na świecie, by zapewnić nie tylko globalny przekaz z wydarzenia, ale również pokazać Polskę jako hub technologiczny. Ważnym elementem tego scenariusza jest obowiązkowy transfer know-how organizacyjnego oraz udział polskich firm w przygotowaniu eventu.

Hybrydowy scenariusz z udziałem państw bałtyckich

Trzeci scenariusz to hybryda pierwszego i drugiego, czyli połączenie globalnego eventu z wydarzeniem krajowym. Takie wydarzenie powinno być obudowane tygodniem eventów sektorowych organizowanych przez polskie podmioty.

Eksperci radzą też, by taki event obudować stałą, całoroczną platformą medialną i kontentową „zapewniającą systematyczną obecność w obiegu krajowym i międzynarodowym oraz utrwalającą narrację o Polsce jako miejscu powstawania technologii, kapitału i ambitnych projektów innowacyjnych”. Taka platforma wzmacniałaby markę Polski jako centrum innowacji.

Ich zdaniem w takim wydarzeniu, w ramach partnerstwa finansowego i programowego, powinny też brać udział zarówno kraje bałtyckie, jak i inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, co zwiększyłoby regionalny wymiar wydarzenia technologicznego.

Rząd przyjął trzy projekty deregulacyjne
Posiedzenie rządu
Eksperci nakreślili trzy scenariusze przygotowania dużego wydarzenia technologicznego w Polsce. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum (AKTUALIZACJA)
Spór o największy kontrakt drogowy w historii miał właśnie swój finał w KIO. Wątpliwości dotyczyły udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą była spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji. W środę 25 lutego zapadł wyrok w tej sprawie.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?
Prywatne serwisy już publikują ceny nieruchomości transakcyjnych. Czy państwo przegrywa wyścig o transparentność rynku?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rząd przedstawia pierwszy raport o realizacji swoich priorytetów. Część planów pokrzyżował prezydent
Komitet Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu przygotował raport o stanie projektów kontrolowanych przez ministerstwa. Szefowie resortów zapowiadają, co – i w jaki sposób – zamierzają realizować w pierwszym kwartale 2026 r.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026