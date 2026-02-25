Polska miejscem globalnego wydarzenia technologicznego? Eksperci przedstawili ministrowi finansów trzy scenariusze

Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji przekazali ministrowi finansów pismo, w którym omówili trzy scenariusze organizacji w Polsce globalnych wydarzeń technologicznych. Ich zdaniem taki event byłby przedsięwzięciem strategicznym o „długoterminowych konsekwencjach”.

Jak twierdzą, dokument „Globalne wydarzenia technologiczne w Polsce – scenariusze strategiczne i model decyzji inwestycyjnej państwa” nie jest stanowiskiem przeciw czy za konkretnemu rozwiązaniu. Ma za to wesprzeć proces decyzyjny rządu przy organizacji takiego eventu. Izba zapewnia też, że jest w pełni gotowa do wsparcia prac analitycznych i współtworzenia strategii negocjacyjnej przy organizacji wydarzenia.

Globalne wydarzenie w Polsce czy umiędzynarodowienie polskiego eventu?

Przedstawili trzy scenariusze takiego wydarzenia. W pierwszym z nich, który polega na umiędzynarodowieniu polskich eventów, rząd powinien zdecydować, czy wydarzenie jest narzędziem wizerunkowym, czy przyciągania kapitału. Jeśli to pierwsze, władze powinny przyciągnąć głównie media, jeśli zaś to drugie – fundusze inwestycyjne. Resort finansów powinien też zbadać trwałość i strukturę „efektu mnożnikowego”, czyli jak taki event wpłynie na sektor hotelarski, gastronomię czy transport. Jednocześnie rząd powinien ocenić efekt inwestycyjny lub kompetencyjny (np. transfer know-how organizacyjnego).

Eksperci w tym scenariuszu wskazują też na ryzyka systemowe – centralizację efektu wydarzenia w jednym miejscu, dominację agendy przez PR czy lobbing, a także negatywne efekty społeczne. Te zagrożenia mogą ograniczyć realny wpływ wydarzenia technologicznego na gospodarkę.

Drugi scenariusz polega na partnerstwie z globalnym organizatorem. Byłby to program całoroczny, z widocznymi w agendzie polskimi startupami. Na scenie głównej musiałyby też obowiązywać wejściówki dla krajowego ekosystemu firm, świata nauki i NGO.

Potrzebne byłoby także partnerstwo medialne z grupami mediowymi w Polsce i na świecie, by zapewnić nie tylko globalny przekaz z wydarzenia, ale również pokazać Polskę jako hub technologiczny. Ważnym elementem tego scenariusza jest obowiązkowy transfer know-how organizacyjnego oraz udział polskich firm w przygotowaniu eventu.

Hybrydowy scenariusz z udziałem państw bałtyckich

Trzeci scenariusz to hybryda pierwszego i drugiego, czyli połączenie globalnego eventu z wydarzeniem krajowym. Takie wydarzenie powinno być obudowane tygodniem eventów sektorowych organizowanych przez polskie podmioty.

Eksperci radzą też, by taki event obudować stałą, całoroczną platformą medialną i kontentową „zapewniającą systematyczną obecność w obiegu krajowym i międzynarodowym oraz utrwalającą narrację o Polsce jako miejscu powstawania technologii, kapitału i ambitnych projektów innowacyjnych”. Taka platforma wzmacniałaby markę Polski jako centrum innowacji.

Ich zdaniem w takim wydarzeniu, w ramach partnerstwa finansowego i programowego, powinny też brać udział zarówno kraje bałtyckie, jak i inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, co zwiększyłoby regionalny wymiar wydarzenia technologicznego.