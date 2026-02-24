Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 16:18

Rząd przyjął m.in. przepisy, które przewidują uruchomienie portalu eLicytacje i trzy projekty deregulacyjne

Rząd przyjął m.in. przepisy, które przewidują uruchomienie portalu eLicytacje, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Rząd przyjął ponadto 3 kolejne projekty deregulacyjne, w tym rozwiązania upraszczające zasady świadczenia usług przez firmy audytorskie – poinformowała KPRM.

eLicytacje będzie to elektroniczny system sprzedaży np. samochodów czy nieruchomości należących do dłużników podatkowych.

Wśród trzech przyjętych projektów deregulacyjnych są:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości

Według komunikatu KPRM projekt usuwa nadregulację i upraszcza zasady świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz tzw. jednostek zainteresowania publicznego, czyli np. banków, zakładów ubezpieczeń czy spółek notowanych na giełdzie. Celem zmian jest ograniczenie nadmiernych obciążeń administracyjnych, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i niezależności audytorów. Uproszczenie przepisów przełoży się także na tańsze i bardziej dostępne usługi audytowe dla przedsiębiorstw. Zaproponowane rozwiązania realizują działania deregulacyjne rządu.

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Projekt rozszerza wsparcie dla osób studiujących z niepełnosprawnościami. Dzięki tej zmianie szkoły wyższe będą mogły udzielać pomocy takim kandydatom i uczestnikom również studiów podyplomowych.

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw;

Zmiany w przepisach dotyczą publicznego systemu internetowego, który służy do zawierania i obsługi m.in. umów o pracę, umów zlecenia czy umów związanych np. z zatrudnieniem niani. Projekt rozszerzy dostęp do systemu, zwiększy liczbę rodzajów umów, które można zawierać online, a także umożliwi przeniesienie do systemu umów podpisanych wcześniej w formie papierowej. Celem jest uproszczenie formalności, oszczędność czasu oraz dalsza cyfryzacja zawierania i rozliczania umów.

Oprócz tego rząd przyjął: projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych oraz projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 24 czerwca 2025 r. Fot. PAP/Szymon Pulcyn

24.02.2026