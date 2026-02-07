Polska zabiega o organizację igrzysk olimpijskich. Prezydent spotkał się z szefową MKOl
Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Mediolanie w związku z inauguracją zimowych igrzysk olimpijskich, spotkał się w sobotę z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
„Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich” – napisał na platformie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który także uczestniczył w spotkaniu.
– Za szybko, by mówić, że igrzyska będą w Polsce, ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość, do tego, żeby w 2036 r. zorganizować igrzyska – powiedział po spotkaniu Nawrocki polskim dziennikarzom – podaje Radio ZET. Prezydent wskazał w rozmowie z polskimi mediami, że rozmawiał z przewodniczącą MKOl o organizacji igrzysk w 2036 r., ale że „w procesie" są także lata 2040 i 2044.
W ramach swojej wizyty we Włoszech w związku z inauguracją Igrzysk Zimowych 2026, w piątek prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inauguracji na mediolańskim stadionie San Siro. Spotkał się także z premier Włoch Giorgią Meloni. W sobotę odwiedził wioskę olimpijską w stolicy Lombardii i spotkał się z polskimi sportowcami.
Źródło: PAP/XYZ