Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.02.2026
NEWSROOM XYZ
07.02.2026 16:26

Polska zabiega o organizację igrzysk olimpijskich. Prezydent spotkał się z szefową MKOl

Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Mediolanie w związku z inauguracją zimowych igrzysk olimpijskich, spotkał się w sobotę z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

„Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich” – napisał na platformie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który także uczestniczył w spotkaniu.

– Za szybko, by mówić, że igrzyska będą w Polsce, ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość, do tego, żeby w 2036 r. zorganizować igrzyska – powiedział po spotkaniu Nawrocki polskim dziennikarzom – podaje Radio ZET. Prezydent wskazał w rozmowie z polskimi mediami, że rozmawiał z przewodniczącą MKOl o organizacji igrzysk w 2036 r., ale że „w procesie" są także lata 2040 i 2044.

W ramach swojej wizyty we Włoszech w związku z inauguracją Igrzysk Zimowych 2026, w piątek prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inauguracji na mediolańskim stadionie San Siro. Spotkał się także z premier Włoch Giorgią Meloni. W sobotę odwiedził wioskę olimpijską w stolicy Lombardii i spotkał się z polskimi sportowcami.

Źródło: PAP/XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Proteinowa obsesja Amerykanów. Czym się objawia i jak inwestorzy mogą na niej skorzystać?
Leki na odchudzanie zmieniły nawyki żywieniowe Amerykanów: jedzą rzadziej, ale chętniej poza domem. Nadal stawiają na smak, ale myślą o diecie. Wyczuli to producenci przekąsek i właściciele sieci restauracji. Odpowiedzieli ofensywą proteinowych produktów z podwyższoną zawartością białka. Czy USA czeka potencjalne przetasowanie w branży spożywczej ?
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wspólne ryzyko, strategiczna decyzja. Co stoi za ideą polskiego poolu atomowego?
Polską elektrownię jądrową teoretycznie mogłyby ubezpieczyć zagraniczne instytucje. W praktyce oznaczałoby to wyższe koszty, ograniczenie kontroli nad kluczowymi decyzjami i utratę dostępu do unikalnej wiedzy o ryzyku i technologii. Dlatego powstaje polski pool atomowy – bezprecedensowa inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla państwa.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
UE idzie po kolejną wielką umowę handlową. Australia w centrum globalnej strategii
Unia Europejska po niedawnym dopięciu strategicznych porozumień handlowych z Indiami oraz państwami Mercosur kieruje teraz uwagę ku kolejnemu kluczowemu partnerowi – Australii. Finalizacja umowy z Canberrą może stać się jednym z istotniejszych osiągnięć unijnej polityki handlowej, ale jednocześnie uwypukla wyzwania związane z rosnącą konkurencją globalną oraz wewnętrznymi napięciami politycznymi w UE. Głównym hamulcowym negocjacji pozostaje rolnictwo.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ambasador USA poucza polskie władze. „Ostatnia rzecz, jaką powinien zrobić polski przywódca”
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zrywa kontakty z marszałkiem sejmu za odmowę wsparcia starań o Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa. – Nie licuje to z rolą i godnością dyplomaty – ocenia politolog prof. Arkadiusz Modrzejewski.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami
Rodzimy fundusz Simpact Ventures poinformował o włączeniu do portfela inwestycyjnego nowej spółki – Kinderpedia. Ostatnio ogłosił więcej transakcji.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
7 rzeczy, które trzeba wiedzieć, by zacząć inwestować. Giełdowy pakiet startowy
Giełda nie jest już tylko miejscem dla elitarnej grupy profesjonalistów. Dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi oferty produktowej instytucji każdy Polak może zostać inwestorem. Inwestować można w każdej chwili, w dodatku za dowolną, nawet symboliczną kwotę. Na starcie warto jednak się zapoznać z podstawami rynków finansowych.
06.02.2026