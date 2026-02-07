Polska zabiega o organizację igrzysk olimpijskich. Prezydent spotkał się z szefową MKOl

Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Mediolanie w związku z inauguracją zimowych igrzysk olimpijskich, spotkał się w sobotę z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

„Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich” – napisał na platformie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który także uczestniczył w spotkaniu.

Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Dziękuję Panie Prezydencie @NawrockiKn za wsparcie tej idei, to dla nas bardzo cenne. pic.twitter.com/bhS97qbbbD — Radosław Piesiewicz (@RPiesiewiczPKOl) February 7, 2026

– Za szybko, by mówić, że igrzyska będą w Polsce, ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość, do tego, żeby w 2036 r. zorganizować igrzyska – powiedział po spotkaniu Nawrocki polskim dziennikarzom – podaje Radio ZET. Prezydent wskazał w rozmowie z polskimi mediami, że rozmawiał z przewodniczącą MKOl o organizacji igrzysk w 2036 r., ale że „w procesie" są także lata 2040 i 2044.

W ramach swojej wizyty we Włoszech w związku z inauguracją Igrzysk Zimowych 2026, w piątek prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inauguracji na mediolańskim stadionie San Siro. Spotkał się także z premier Włoch Giorgią Meloni. W sobotę odwiedził wioskę olimpijską w stolicy Lombardii i spotkał się z polskimi sportowcami.

Wizyta Prezydenta RP @NawrockiKn w Wiosce Olimpijskiej ⬇️ https://t.co/25TqRZtWLJ — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) February 7, 2026

Źródło: PAP/XYZ