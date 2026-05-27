Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 12:41

Polska znalazła się wśród krajów, które pracują najdłużej w UE

Grecy byli najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej w 2025 r. – wynika z danych Eurostatu. Przeciętny pracownik w tym kraju poświęcał na obowiązki zawodowe 39,6 godziny w tygodniu. Drudzy pod tym względem ex aequo byli Polacy oraz Bułgarzy.

Średni czas pracy w Polsce wyniósł bowiem 38,7 godziny, co oznacza spadek w porównaniu do 2024 r. Wówczas europejski urząd statystyczny zaraportował 38,9 godziny, co również stawiało nasz kraj na drugim miejscu na tle państw wspólnoty.

W przypadku średniej dla UE ta wyniosła 35,9 godziny. Jeszcze dziesięć lat wcześniej przeciętny Europejczyk pracował w tygodniu o godzinę dłużej.

Spośród państw o najkrótszym tygodniowy czasie pracy prym wiodła Holandia (31,9 godziny), zaś drugie miejsce dzielą Dania oraz Niemcy (po 33,9 godziny.). Podium zamknęła Austria (34 godziny).

Należy pamiętać, że wpływ na dane Eurostatu ma kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest ustawowy czas pracy obowiązujący w danym kraju jako etat – w Polsce jest to średnio 40 godzin tygodniowo, a dla przykładu we Francji 35 godzin, a w Danii 37 godzin.

Do tego dochodzi struktura rynku pracy, ponieważ analitycy urzędu biorą pod uwagę ogólny czas poświęcony na obowiązki zawodowe, niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu obniżają ogólny współczynnik dla danego kraju.

W Polsce przeważa zatrudnienie na pełen etat, choć powoli zauważalna jest zmiana. Jak wytłumaczył na naszych łamach główny ekonomista XYZ Marek Skawiński, przez polski rynek pracy przetacza się cicha rewolucja, a jej składową jest coraz większa popularność pracy w niepełnym wymiarze czasu. W ciągu roku liczba takich pracowników wzrosła o 128 tys., czyli 11,1 proc. r/r.

Grecja była w 2025 r. najdłużej pracującym kraje w UE, Polska znalazła się na drugim miejscu. Fot. Witthaya Prasongsin/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kulczyk wchodzi w startup byłych ludzi Revoluta. Miliony euro na podbój globalnego rynku IT
Sebastian Kulczyk stawia na Tequipy, polski startup założony przez byłych menedżerów Revoluta. Fundusz Manta Ray wraz ze Smedvig Ventures i Unfold VC przekazali 3 mln euro na rozwój platformy, która…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rząd szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. „To może skończyć się chaosem”
Rząd chce zwiększyć transparentność spółdzielni mieszkaniowych, ale ich przedstawiciele alarmują, że reforma może sparaliżować codzienne działanie. Spór jest ostry, bo lista zarzutów wobec…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuska układanka 2027: wyścig o Pałac Elizejski już trwa
Przed wyborami w 2027 roku Francja przypomina polityczny kocioł: Macron odchodzi, centrum szuka następcy, lewica jest podzielona, a skrajna prawica coraz realniej myśli o władzy. Pytanie brzmi: kto…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026