Polski gigant automatyki wchodzi do Trimlogic. Aiut chce przyspieszyć konsolidację rynku IT

Do akcjonariatu Trimlogic dołącza grupa Aiut, jedna z największych polskich grup automatyki przemysłowej. To pierwszy istotny efekt strategii buy & build ogłoszonej przez spółkę w lutym 2026 roku. Trimlogic chce budować regionalnego lidera efektywności cyfrowej w oparciu o ekosystem IBM.

Trimlogic to polska spółka technologiczna rozwijająca usługi IT dla biznesu. Właśnie sfinalizowała kolejny etap rozwoju. Do grona właścicieli, obok funduszu Rubicon Partners, wchodzi inwestor branżowy. Jest nim gliwicka grupa Aiut, która zatrudnia ponad 1 000 osób i działa na kilkunastu rynkach.

Spółka podkreśla, że transakcja jest przejściem od zapowiedzi do realizacji. W lutym Trimlogic ogłosił plan rozwoju w modelu buy & build. Zakłada on konsolidację rynku IT oraz co najmniej trzykrotne zwiększenie skali biznesu w 2026 roku.

Trimlogic realizuje strategię buy & build

Wejście Aiut do akcjonariatu jest pierwszą strategiczną inicjatywą w ramach zapowiedzianego programu. Trimlogic informuje, że na zaawansowanym etapie są także dwa podpisane term sheety. Spółka chce w ten sposób zwiększać skalę działania oraz wzmacniać kompetencje w obszarze rozwiązań opartych na technologiach IBM.

Grupa AIUT to polski integrator automatyki i robotyki przemysłowej z siedzibą w Gliwicach. Zatrudnia ponad 1 000 osób, a jej roczne obroty przekraczają 400 mln zł. Grupa zrealizowała dotąd ponad 3 500 projektów w blisko 70 krajach. Prowadzi oddziały między innymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Rumunii, Indiach i Chinach.

- Połączenie kompetencji pozwoli na rozszerzenie naszej oferty wokół technologii IBM. Krok po kroku zwiększamy zakres projektów, które jesteśmy w stanie realizować. To dopiero początek budowania większej grupy, który zapowiadaliśmy - skomentował inwestycję Jarosław Łukasiewicz, CEO Trimlogic.

Trzecie wzmocnienie Trimlogic w 2026 roku

Wejście Aiut to trzecie istotne wzmocnienie Trimlogic w tym roku. W lutym stery spółki objął Jarosław Łukasiewicz, przedsiębiorca i menedżer z doświadczeniem w budowie oraz sprzedaży spółek IT inwestorom strategicznym.

Równolegle do projektu dołączył Rubicon Partners, polski fundusz działający w modelu venture buildera. Fundusz zarządza aktywami o wartości około 200 mln zł i wnosi do Trimlogic kapitał oraz kompetencje w obszarze M&A, finansów i skalowania biznesu.

Teraz do tych elementów dołącza inwestor przemysłowy. Trimlogic wskazuje, że za spółką stoją obecnie zespół zarządzający, zespół wykonawczy, inwestor kapitałowy oraz inwestor branżowy. Firma podkreśla również, że projekt opiera się na polskim kapitale: polskim funduszu, polskich menedżerach i polskiej, rodzinnej grupie przemysłowej o globalnym zasięgu.

- Trimlogic dysponuje świetnymi kompetencjami IT, a my widzimy ogromne synergie z działalnością podmiotów z Grupy AIUT — szczególnie poza Polską. Integracja pozwoli na otwarcie nowych możliwości realizacji projektów na rynkach zagranicznych - twierdzi Marek Gabryś, właściciel i prezes AIUT.

Wspólne projekty na rynkach zagranicznych

W ramach współpracy właściciel i prezes Aiut Marek Gabryś dołącza do rady nadzorczej Trimlogic.

Spółki chcą wspólnie realizować projekty łączące automatykę przemysłową z IT. Ważnym kierunkiem mają być rynki zagraniczne. Dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie Aiut rozwija własny zespół i potencjał operacyjny, a także rynków azjatyckich.

W 2026 r. Trimlogic pozyskał projekty między innymi dla ARiMR, PGE Energetyka oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt dla UFG obejmuje budowę nowoczesnego systemu SOSiR. To kontrakt o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, wygrany w konkurencyjnym postępowaniu i realizowany dla instytucji ważnej dla rynku ubezpieczeń.

Według spółki takie zlecenia potwierdzają sens budowy większej platformy technologicznej. Rosnąca skala działalności ma pozwalać Trimlogic ubiegać się o coraz większe i bardziej złożone projekty.

- Zapowiadaliśmy strategię buy & build i ją realizujemy. Dzisiaj mówimy o pierwszej strategicznej współpracy, ale już teraz spółka ma kolejne analogicznej projekty w pipeline. Pokazujemy, że mówimy i robimy: Trimlogic systematycznie zwiększa skalę, kompetencje i siłę kapitałową - zaznacza Michał Chabowski, Rubicon Partners (venture builder) i przewodniczący RN Trimlogic