Polski samochód elektryczny coraz bliżej. Pieniądze z KPO mają sfinansować budowę fabryki

ElectroMobility Poland (EMP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpiszą w środę umowę inwestycyjną dot. finansowania projektu hubu produkcyjno-rozwojowego samochodów elektrycznych w Jaworznie. Wsparcie pochodzi z KPO i ma formę wejścia kapitałowego NFOŚiGW w wysokości 4,5 mld zł.

Zakres projektu obejmuje budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z rozwojem kompetencji badawczo-rozwojowych, cyfrowych rozwiązań mobilności, komponentów bateryjnych oraz współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw.

Przeczytaj również: „To nie będzie projekt Izera”. Pierwszy polski samochód elektryczny wyjedzie na ulice w 2029 r.

Strategicznym partnerem technologicznym EMP będzie tajwański koncern Foxconn, współpracujący m.in. z Apple przy produkcji flagowego produktu firmy, czyli iPhone'a. W komunikacie prasowym wskazano, że projekt hubu w Jaworznie zakłada rozwój portfolio pojazdów elektrycznych, początkowo obejmującego trzy modele, a także stworzenie nowej europejskiej marki z siedzibą i zarządzaniem w Polsce.

Planujemy kontynuację tematu w formie artykułu. Źródło: PAP/XYZ