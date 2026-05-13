13.05.2026

Polski samochód elektryczny coraz bliżej. Pieniądze z KPO mają sfinansować budowę fabryki

ElectroMobility Poland (EMP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpiszą w środę umowę inwestycyjną dot. finansowania projektu hubu produkcyjno-rozwojowego samochodów elektrycznych w Jaworznie. Wsparcie pochodzi z KPO i ma formę wejścia kapitałowego NFOŚiGW w wysokości 4,5 mld zł.

Zakres projektu obejmuje budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z rozwojem kompetencji badawczo-rozwojowych, cyfrowych rozwiązań mobilności, komponentów bateryjnych oraz współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw.

Strategicznym partnerem technologicznym EMP będzie tajwański koncern Foxconn, współpracujący m.in. z Apple przy produkcji flagowego produktu firmy, czyli iPhone'a. W komunikacie prasowym wskazano, że projekt hubu w Jaworznie zakłada rozwój portfolio pojazdów elektrycznych, początkowo obejmującego trzy modele, a także stworzenie nowej europejskiej marki z siedzibą i zarządzaniem w Polsce.

Źródło: PAP/XYZ

EMP i NFOSiGW podpisały umowę ws. finansowania budowy Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Od lewej: Cyprian Gronkiewicz, prezes Electromobility Poland; Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych; Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska; Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW; Paweł Augustyn, wiceprezes NFOŚiGW. Fot. XYZ
