Polskie firmy ogłaszają partnerstwo strategiczne. „Biznes nie potrzebuje więcej AI, tylko działającego systemu”

Humanverse i FOTC podpisały umowę o partnerstwie strategicznym. Chcą połączyć kompetencje w AI z infrastrukturą i zapowiadają projekty dla e-commerce, marketingu i komunikacji. „Firmy nie potrzebują więcej AI, tylko działającego systemu” – mówią.

Humanverse zajmuje się tworzeniem reklam z wykorzystaniem AI, a FOTC dostarcza infrastrukturę chmurową i jest partnerem dystrybucji Google Cloud w regionie oraz partnerem ElevenLabs. Teraz spółki połączą siły.

– Największą barierą transformacji cyfrowej nie jest brak technologii, lecz brak partnera, który potrafi ją efektywnie wdrożyć i dostosować do realnych potrzeb biznesu [...] To partnerstwo otwiera nowe możliwości dla naszych klientów w regionie CEE – mówi dyrektor ds. technologii FOTC Mariusz Zyśk.

Celem jest stworzenie wspólnych projektów skierowanych do firm e-commerce, agencji marketingowych oraz działów komunikacji. Dotyczy to zarówno rozwiązań dla MŚP, jak i dla dużych korporacji.

– Rynek AI w szeroko pojętym marketingu dojrzewa bardzo szybko, ale większość firm nadal zmaga się z tym samym problemem: ma dostęp do zbyt wielu rozwiązań AI. Firmy nie potrzebują więcej narzędzi AI, ale potrzebują systemu, który działa. Wspólnie z FOTC dajemy rynkowi coś, czego brakowało: infrastrukturę, know-how i wirtualną produkcję pod jednym dachem – dodaje prezes zarządu Humanverse Krzysztof Kujawski.