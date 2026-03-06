Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
06.03.2026 18:45

Polskie Pendolino po raz pierwszy obsłuży trasę za granicą. Będzie jeździć w Czechach

Pendolino należące do PKP Intercity od 9 marca będzie obsługiwać trasę Bohumin-Praga w Czechach – poinformował w piątek przewoźnik. Polskie Pendolino po raz pierwszy w historii będą wykonywać przewozy poza granicami kraju.

Inicjatywa ma na celu uzyskanie przez przewoźnika homologacji taboru – tak by w przyszłości polskie Pendolino mogło kursować na trasach międzynarodowych.

W komunikacie przekazano, że należącym do PKP Intercity Pendolino pasażerowie będą mogli podróżować od 9 marca do 17 czerwca 2026 r. Pociągi będą jeździły między Bohuminem a Pragą. Ich obsługę zapewni czeski personel drużyn konduktorskich, natomiast za ofertę gastronomiczną na pokładzie odpowiadać będzie polska spółka Wars.

Intercity wyjaśniło, że przeprowadzenie jazd w regularnym ruchu z pasażerami jest wymagane przez czeskie przepisy w procesie homologacji taboru. „Testy w ramach eksploatacji pozwolą zamknąć ostatni etap homologacji i przygotować tabor do ewentualnego komercyjnego wykorzystania poza Polską i stanowią kolejny element współpracy narodowych przewoźników” – podało PKP Intercity.

PKP Intercity posiada 20 pociągów Pendolino. Każdy z tych składów składa się z siedmiu wagonów i oferuje łącznie 402 miejsca siedzące dla pasażerów. Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdów wynosi 250 km/h, natomiast w codziennej eksploatacji w Polsce pociągi osiągają prędkość do 200 km/h.

Źródło: PAP

Pendolino PKP Intercity na Dworcu Centralnym w Warszawie
Pendolino należące do PKP Intercity od 9 marca będzie obsługiwać trasę Bohumin-Praga w Czechach. Po raz pierwszy w historii należące do przewoźnika pociągi Pendolino będą wykonywać przewozy poza granicami kraju. Fot. PAP/Radek Pietruszka
