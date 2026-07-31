Polsko-brytyjski startup CrawlJobs zainwestuje w Jobs.pl jako strategiczny inwestor technologiczny

Polsko-brytyjski startup CrawlJobs wchodzi do Jobs.pl jako strategiczny inwestor technologiczny. W ramach współpracy CrawlJobs będzie odpowiadał za rozwój technologiczny i modernizację platformy Jobs.pl.

Zmodernizowana wersja platformy jest obecnie w fazie testów. Jej start planowany jest na koniec sierpnia 2026 r. Współpraca ma przygotować serwis do dołączenia do międzynarodowej grupy CrawlJobs.

CrawlJobs to startup z branży HR tech. Rozwija globalną platformę wyszukiwania ofert pracy. Jego oparty na sztucznej inteligencji crawler (program komputerowy przeglądający strony internetowe) zbiera ogłoszenia bezpośrednio ze stron pracodawców i udostępnia je kandydatom w 20 językach.

Z kolei założony w marcu 1998 r. Jobs.pl był pierwszym internetowym serwisem rekrutacyjnym w Polsce i Europie Środkowej – podaje firma. Założył go polsko-amerykański przedsiębiorca Matthew Krzysztofik. Platforma publikuje ponad 11 tys. ogłoszeń miesięcznie. Korzysta z niej ponad 19 tys. pracodawców.

Współpraca będzie pierwszym krokiem w szerszej międzynarodowej strategii inwestycyjnej CrawlJobs. Obejmuje ona inwestycje technologiczne w uznane platformy rekrutacyjne oraz przejęcia.