Komisarz UE przestrzegł FIFA. Sprzedaż udziałów trafi pod lupę KE

Komisarz UE ds. sportu i kultury Glen Micallef wskazał, że ewentualna sprzedaż przez FIFA udziałów w organizacji będzie podlegała ocenie KE pod kątem zgodności z przepisami antymonopolowymi. Wczoraj zarząd światowej federacji piłkarskiej oświadczył, że jest gotów poszukać prywatnych inwestorów, którzy mieliby wykupić część praw do zysku z mundiali.

Plan FIFA, zakładający częściową sprzedaż udziałów prywatnym inwestorom, ma zostać przeanalizowany przez KE pod kątem zgodności z przepisami antymonopolowymi. Fot. Mikołaj Śmiłowski

Jak zauważa Bloomberg, europejski komisarz napisał na platformie X, że „nieustanna komercjalizacja piłki nożnej stała się destrukcyjna”. Glen Micallef odniósł się w ten sposób do oświadczenia FIFA. Pomysł ocenił jako zagrożenie dla tego, co uczyniło piłkę nożną najpopularniejszym sportem świata.

W dalszej części wpisów urzędnik zapowiedział, że Komisja Europejska przeanalizuje pomysł FIFA pod kątem zgodności z polityką antymonopolową Unii Europejskiej. Po orzeczeniu TSUE o tym, że przepisy sportowe podlegają europejskiemu prawu, jeżeli mają wpływ na gospodarkę, Komisja ma do tego narzędzia.

3/4 These are also proposals that raise important competition law considerations. As the CJEU consistently recognised, sporting rules are subject to EU law where they produce economic effects. Within the scope of its competences under the Treaties, the European Commission will… — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

FIFA w swoim oświadczeniu przekazała, że zamierza powołać nową, dodatkową organizację – FIFA Forward Enterprise (FFE), która przejmie prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA, czyli m.in. mistrzostwami świata kobiet i mężczyzn oraz klubowymi mistrzostwami świata. Ich łączną wartość oszacowano na 20 mld dolarów. Plan federacji zakłada sprzedaż 20 proc. udziałów w FFE za kwotę ok. 4,2 mld dolarów, która miałyby zostać „zainwestowana w rozwój piłki nożnej”.

Pomysł ten został skrytykowany przez europejską federację – UEFA, która nie wyklucza bojkotu imprez FIFA. Francuska minister sportu Marina Ferrari napisała na platformie X, że „piłka nożna nie jest na sprzedaż”, a rząd w Paryżu będzie „szczególnie czujny” w kwestii ewentualnej transakcji. Również północno-amerykańska federacja CONCACAF wyraziła zaniepokojenie planami FIFA.