Ponad 100 mln zł już rozdysponowane. Polskie firmy szykują się do odbudowy Ukrainy

Ponad 103 mln zł trafiło już do polskich firm w ramach programu preferencyjnych pożyczek na projekty związane z odbudową Ukrainy. Instrument realizowany przez MFiPR i BGK cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP.

Program preferencyjnych pożyczek dla firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy jest na zaawansowanym etapie wdrażania. Złożono 132 wnioski o dofinansowanie, a podpisano 32 umowy o łącznej wartości ponad 103 mln zł. Dane te pokazują rosnącą aktywność polskich przedsiębiorców i realne tempo uruchamiania środków.

Aktualny stan realizacji programu zaprezentowano w tym tygodniu podczas II posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego, które odbyło się w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji wdrażających program oraz reprezentanci biznesu.

Instrument dysponuje łącznym budżetem 250 mln zł i umożliwia finansowanie przedsięwzięć przygotowujących firmy do udziału w odbudowie Ukrainy. Środki mogą być przeznaczane m.in. na produkcję, logistykę, przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz współpracę z partnerami ukraińskimi. Wsparcie obejmuje zarówno cele inwestycyjne, jak i obrotowe.

Jak podkreślił Marcin Chruściel z MFiPR, środki trafiają głównie na rozwój potencjału produkcyjnego i magazynowego polskich firm, co ma przynieść długoterminowe efekty dla gospodarki. Zdecydowana większość podpisanych umów dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże.

Program ma jednocześnie wspierać odbudowę Ukrainy i rozwój polskiej gospodarki. Finansowanie przyjmuje formę preferencyjnych pożyczek, udzielanych firmom inwestującym w Polsce, aby zwiększyć ich zdolności eksportowe i operacyjne na rynku ukraińskim. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 10 mln zł, oprocentowanie to 2 proc., a okres spłaty – do 10 lat, poinformował przedstawiciel Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dalszy rozwój instrumentu ma odbywać się w dialogu z przedsiębiorcami i partnerami finansującymi. Program jest elementem szerszego pakietu wsparcia dla polskich firm realizowanego pod marką Team Poland dla Ukrainy, którego celem jest lepsze dopasowanie finansowania do tempa i potrzeb odbudowy kraju zniszczonego wojną.