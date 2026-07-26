Ponad 80 proc. Japończyków popiera objęcie tronu przez kobietę

Aż 81 proc. Japończyków opowiada się za dopuszczeniem kobiet do sukcesji tronu – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu agencji Kyodo.

Aż 81 proc. Japończyków opowiada się za dopuszczeniem kobiet do sukcesji tronu – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu agencji Kyodo. Fot. Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Wynik kontrastuje z niedawną decyzją parlamentu, który utrzymał wykluczenie kobiet z dziedziczenia Chryzantemowego Tronu.

Wyniki stanowią bezpośrednią odpowiedź społeczeństwa na przyjętą 17 lipca przez parlament nowelizację ustawy o dworze cesarskim.

Prawo pozwala na adopcję przez dwór bezdzietnych kawalerów powyżej 15. roku życia z dawnych gałęzi rodu, które utraciły arystokratyczny status po II wojnie światowej. Adoptowany mężczyzna ma pełnić jedynie rolę „pośrednika” – sam nie zyska prawa do tronu, lecz przywilej ten obejmie jego przyszłych synów.

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Ponadto księżniczki poślubiające mężczyzn ze sfer niearystokratycznych zachowają swój status, choć ich mężowie i dzieci nie wejdą do rodziny cesarskiej.

Tylko nieco ponad 44 proc. respondentów ogólnokrajowego sondażu telefonicznego przeprowadzonego 25 i 26 lipca uznało, że zmiany ustawowe zyskały odpowiednie zrozumienie społeczne. Z kolei niemal połowa ankietowanych uważa przeciwnie.

Sondaż ujawnił również spadek poparcia dla gabinetu premierki Sanae Takaichi. Odsetek osób oceniających go pozytywnie obniżył się o 2,1 punktu procentowego, spadając do poziomu 53,7 proc., co jest najsłabszym wynikiem od powołania rządu w październiku 2025 r.

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Gorsze notowania zbiegły się w czasie z dyskusją wokół internetowego wpisu szefowej rządu, która poskarżyła się, że z powodu nadmiaru pracy śpi od zera do trzech godzin na dobę. Opozycja ostrzegła, że tak skrajne zmęczenie może stanowić ryzyko dla zarządzania kryzysowego, a część komentatorów odebrała te słowa jako próbę wzbudzenia współczucia.

Źródło: PAP