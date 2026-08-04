Kolejny rosyjski samolot nad Bałtykiem przechwycony przez polskie myśliwce

Przed południem 56 km na północny zachód od Koszalina doszło do kolejnego przechwycenia samolotu rozpoznawczego Ił-20M. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu, pierwszy wydarzył się wczoraj.

Rosyjski Ił-20. Fot. @DowOperSZ/X

Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M.

Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina. Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w… pic.twitter.com/8b33grF3PW — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2026

– Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina – napisał szef MON we wtorek po południu na platformie X.

Rosyjski samolot nie przekroczył polskiej przestrzeni powietrznej. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu, ostatni wydarzył się wczoraj. Jednak sama obecność rosyjskich samolotów budzi niepokój i wzmożoną czujność polskiego wojska.

Jak wynika z wypowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ich obecność jest próbą sprowokowania państw NATO, a jednocześnie sprawdzenia ich gotowości i trwałości sojuszu.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze – a ostatnio również bojowe – regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu. Uniemożliwia to ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

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Źródło: PAP