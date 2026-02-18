Poprawa nastrojów konsumenckich. Dane GUS lepsze niż oczekiwali ekonomiści

GUS podał dane dotyczące bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej. Jest on wyższy, niż spodziewali się analitycy.

BWUK wyniósł w lutym 2026 r. -9,1. Był też o 0,5 p.p. wyższy niż w poprzednim miesiącu. To więcej, niż spodziewali się analitycy. Zakładali oni bowiem, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniesie -9,3. Z kolei w porównaniu do lutego 2025 wskaźnik ten poprawił się o 5,7 p.p.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,7 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,5 pkt. proc. i 0,4 pkt. proc.)" – czytamy w oświadczeniu GUS.

Niższe wartości – dodał urząd – odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 p.p.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,1 p.p.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który opisuje syntetycznie oczekiwane tendencje konsumpcji, spadł o 0,3 p.p. miesiąc do miesiąca i wynosi -7. Wpływa na niego, jak tłumaczy GUS, ocena możliwości przyszłego oszczędzania (-3,7 p.p.) oraz ocena przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 0,7 p.p.). Lepsze zaś oceny odnotowano w przypadku przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,7 p.p.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,4 p.p.).

W lutym 2026 WWUK poprawił się o 3,8 p.p. w porównaniu do lutego 2025.