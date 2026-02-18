Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 10:21

Poprawa nastrojów konsumenckich. Dane GUS lepsze niż oczekiwali ekonomiści

GUS podał dane dotyczące bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej. Jest on wyższy, niż spodziewali się analitycy.

BWUK wyniósł w lutym 2026 r. -9,1. Był też o 0,5 p.p. wyższy niż w poprzednim miesiącu. To więcej, niż spodziewali się analitycy. Zakładali oni bowiem, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniesie -9,3. Z kolei w porównaniu do lutego 2025 wskaźnik ten poprawił się o 5,7 p.p.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,7 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,5 pkt. proc. i 0,4 pkt. proc.)" – czytamy w oświadczeniu GUS.

Niższe wartości – dodał urząd – odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 p.p.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,1 p.p.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który opisuje syntetycznie oczekiwane tendencje konsumpcji, spadł o 0,3 p.p. miesiąc do miesiąca i wynosi -7. Wpływa na niego, jak tłumaczy GUS, ocena możliwości przyszłego oszczędzania (-3,7 p.p.) oraz ocena przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 0,7 p.p.). Lepsze zaś oceny odnotowano w przypadku przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,7 p.p.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,4 p.p.).

W lutym 2026 WWUK poprawił się o 3,8 p.p. w porównaniu do lutego 2025.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. GUS podał dane
Logo GUS
GUS podał dane o nastrojach wśród konsumentów. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm pakuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. „U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale”
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Emerytury z private equity i venture capital? Rząd otwiera PPK i OFE na rynek prywatny
Nowe regulacje mają uprościć funkcjonowanie funduszy inwestujących na rynku niepublicznym i zwiększyć napływ prywatnego kapitału. Projekt Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego oraz planowane otwarcie PPK i OFE na nowy rodzaj inwestycji mogą zmienić krajobraz finansowania innowacji w Polsce. Ale czy rozwiążą wszystkie problemy?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Europa ma dosyć wysokich opłat za emisję CO2. Co dalej z unijnym systemem ETS?
Ceny uprawnień do emisji CO2 wyraźnie spadły po zapowiedziach reformy unijnego systemu ETS. UE stoi dziś przed dylematem – jak obniżyć koszty energii i wesprzeć przemysł, nie podważając wiarygodności polityki klimatycznej.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026