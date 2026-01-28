Port Lotniczy w Gdańsku: prawie 7,4 mln pasażerów w 2025 r.

W 2025 r. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku obsłużył 7,39 mln pasażerów, notując wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Lotnisko zanotowało także wysoki zysk netto i wprowadziło nowe połączenia lotnicze.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy w 2025 roku obsłużył 7 mln 393 tys. 16 pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Lotnisko osiągnęło także dobre wyniki finansowe. Zysk ze sprzedaży wyniósł niemal 80 mln zł, a zysk netto 62,5 mln zł. Prezes portu, Tomasz Kloskowski, podkreślił, że wysoka liczba pasażerów i dobra kondycja finansowa pozwalają konsekwentnie inwestować w rozwój infrastruktury, jakość obsługi oraz nowe kierunki lotów.

Najpopularniejsze kierunki wśród pasażerów gdańskiego lotniska to Londyn (538 tys. 270 pasażerów), Oslo (486 tys. 957) i Kopenhaga (428 tys. 582). W ruchu regularnym największy udział miała linia Wizz Air (44,2 proc.), następnie Ryanair (37,1 proc.), a dalej Polskie Linie Lotnicze LOT (4,5 proc.) i Lufthansa (4,3 proc.).

W 2025 roku lotnisko uruchomiło nowe połączenia z Gdańska do Madrytu, Katanii, Budapesztu, Bukaresztu i Bratysławy, a po wielu latach powróciło połączenie do Popradu. Łącznie oferowano 98 połączeń regularnych do 27 krajów w Europie, obsługiwanych przez 11 linii lotniczych.

W ruchu nieregularnym, głównie czarterowym, gdańskie lotnisko obsłużyło 672 tys. 325 pasażerów, o 5 proc. więcej niż w 2024 roku. Najczęściej wybierano kierunki turystyczne, takie jak Turcja, Egipt i Grecja, a w ofercie biur podróży pojawiły się także nowe loty do Kenii, Sri Lanki i Maroka.

W segmencie cargo port obsłużył prawie 11 tys. ton przesyłek i poczty, co oznacza spadek o ponad 8 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Port Lotniczy Gdańsk jest największym lotniskiem w północnej Polsce i trzecim pod względem liczby pasażerów w kraju.

