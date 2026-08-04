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04.08.2026 20:03

Postępy w rozmowach pomiędzy USA a Iranem. Brak konkretów w kwestii Ormuzu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał we wtorek, że w rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormuz. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że wpłynęło to na spadek cen ropy.

Marco Rubio, sekretarz stanu USA
Marco Rubio, sekretarz stanu USA. Fot.PAP/DPA

– Poczyniono postępy w tych rozmowach, ale nie doszliśmy jeszcze do finału. Mamy nadzieję, że wkrótce do tego dojdzie – powiedział Rubio dziennikarzom zebranym w gmachu Departamentu Stanu.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent również we wtorek oznajmił w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie „dziś lub jutro” zablokowanej przez Iran cieśniny Ormuz.

Wcześniej rzecznik MSZ Kataru Madżid Al Ansari, cytowany przez agencję AFP, zaznaczył, że negocjacje trwają i koncentrują się na „znalezieniu krótkoterminowego rozwiązania, które umożliwi wznowienie dialogu”. Katar, Oman i Pakistan odgrywają rolę mediatorów od początku tego konfliktu.

AFP podała, że po deklaracji katarskiej dyplomacji, ok. godz. 16.30 ceny ropy spały o 4,5 proc. Agencja, powołując się na analityka z firmy Cite Gestion Johna Plassarda, napisała, że „inwestorzy wierzą, że porozumienie (dotyczące Ormuzu) jest nieuchronne, a w wypadku trwałej umowy, ceny ropy mogą szybko spaść do poziomu z czerwca tego roku, kiedy USA i Iran zawarły wstęną umowę.

Źródło: PAP

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