Trwa akcja gaszenia pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Na terenie pojawiają się drobne zarzewia ognia

Kolejną dobę trwa walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Sytuacja jest obecnie stabilna, ale wciąż pojawiają się zarzewia ognia, które gaszą strażacy. Dynamiczna jest sytuacja pogodowa – wskazują władze i służby.

Jak podał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podczas konferencji prasowej w sobotę, obszar akcji obejmuje ok. 315–330 ha. Obszar jest zamknięty, działania obejmują dogaszanie.

W akcji bierze obecnie udział około 1275 strażaków i 335 wozów straży pożarnej. Udział biorą także inne służby oraz 120 żołnierzy WOT. W akcji uczestniczą także trzy śmigłowce, możliwe jest, że zostaną zaangażowane kolejne – podał Frankowski.

Do czasu zakończenia czynności zablokowana ma być droga krajowa nr 50.

Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około stu osób.

Na terenie objętym pożarem pojawiają się drobne zarzewia ognia

Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec poinformował w sobotę, że na terenie lasu pojawiają się drobne zarzewia ognia. Strażacy je dogaszają, polewają pogorzelisko wodą i monitorują miejsca o podwyższonej temperaturze – podał.

Zarzewia pojawiają się „w rejonie końcowego odcinka wczorajszego frontu” – podał Wojciech Gralec. Tam wstępnie planowane są na sobotę zrzuty wody z powietrza. W tym celu wystartował już policyjny śmigłowiec Black Hawk – podał rzecznik.

Jak wskazał, strażacy w ciągu nocy z piątku na sobotę wykonywali przecinkę lasu, dogaszali zarzewia ognia oraz przelewali pogorzelisko wodą. W nocy nie wykształcił się nowy front pożaru.

Gralec przekazał ponadto, że w piątek w kulminacyjnym momencie akcji uczestniczyło pięć samolotów gaśniczych Dromader, trzy śmigłowce Lasów Państwowych oraz dwa policyjne śmigłowce Black Hawk. Działania strażaków wspierały również inne służby, w tym policja, Lasy Państwowe oraz siły zbrojne. W ciągu dnia wykonano 303 zrzuty wody. Na teren pożaru podano ponad 470 tys. litrów wody.

Źródło: PAP/XYZ