Powstanie "brytyjskie FBI", które ma walczyć z terroryzmem

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan utworzenia nowej agencji policyjnej, określanej jako „brytyjskie FBI”, która ma walczyć z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i oszustwami – przekazały w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie media.

Szefowa MSW Shabana Mahmood oceniła w komunikacie, że obecny model działania policji w kraju jest przestarzały, a niektóre lokalne wydziały nie dysponują środkami potrzebnymi do rozwiązywania skomplikowanych spraw, takich jak oszustwa, wykorzystywanie dzieci w internecie czy przestępczość zorganizowana.

„Utworzymy nową Krajową Służbę Policyjną, określaną jako 'brytyjskie FBI', angażującą światowej klasy specjalistów i najnowocześniejsze technologie do tropienia i zatrzymywania niebezpiecznych przestępców” – zapowiedziała Mahmood, odnosząc się do amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego.

Krajowa Służba Policyjna (National Policing Service – NPS), będzie prowadziła dochodzenia, przy których dotychczas pracowały różne istniejące organy, takie jak Krajowa Agencja ds. Przestępczości i regionalne jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną. Przekazanie tych spraw pojedynczej agencji ma między innymi ułatwić zakup nowoczesnego sprzętu, w tym narzędzi rozpoznawania twarzy – podała stacja BBC.

Utworzenie NPS jest częścią szerszej reformy brytyjskiej policji, które rząd ma ogłosić w poniedziałek, i która według zapowiedzi ma być największa w jej historii. Spodziewane jest zmniejszenie liczby formacji policyjnych w kraju.

Źródło: PAP