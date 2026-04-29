Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.04.2026
NEWSROOM XYZ
29.04.2026

Powstanie największy producent wind na świecie. Fińska spółka Kone przejmuje niemiecką firmę TK Elevator

Ta fuzja to jedno z największych przejęć w Europie w ostatnich latach. Do tego stworzy też najpotężniejszego producenta wind na świecie. Fińska spółka Kone przejmuje niemiecką firmę TK Elevator za 29,4 miliarda euro.

Według Kone, to przejęcie przyniesie szacowane synergie w wysokości 700 mln euro rocznie. "Przez ponad sto lat Kone i TKE z sukcesem budowały swój biznes. Przez połączenie kładziemy fundamenty pod jeszcze bardziej innowacyjną firmę, gotową do odniesienia długoterminowego sukcesu" – napisał w oświadczeniu szef fińskiej firmy Philippe Delorme. "Razem zaoferujemy naszym klientom i miastom najlepsze, co produkują nasze obie firmy" – wtóruje Uday Yadav, szef TK Elevator.

Rywale nie zamierzają jednak nic nie robić. Szwajcarska firma Schindler, rywal Kone i TKE, zapowiada, że zgłosi sprawę do urzędów antymonopolowych, by przyjrzały się dokładnie tej fuzji.

TK Elevator stała się niezależną firmą w 2020, gdy oddzieliła się od Thyssenkrupp. Kupiły ją wtedy firmy inwestycyjne Advent i Cinven za 17 miliardów euro.

Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
