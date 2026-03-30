Poznaliśmy ostateczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ostateczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to ponad 263 mln 477 tys. zł – poinformował w poniedziałek prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Fundacja ogłosiła wynik tegorocznej zbiórki podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

Finał WOŚP, który odbył się 25 stycznia 2026 r., dedykowany był gastroenterologii dziecięcej, a zbiórce towarzyszyło hasło „zdrowe brzuszki naszych dzieci”. W akcję zaangażowało się na całym świecie w sumie 1681 sztabów (w tym 88 zagranicznych) i 120 tys. wolontariuszy.

Kwesta zamknęła się wtedy kwotą 183 mln zł, ale – jak co roku – na ostateczny wynik trzeba było poczekać. W poprzednim finale WOŚP zebrała 289 mln 68 tys. 47,77 zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa od 1993 r. Od tego czasu zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła dla publicznych szpitali ponad 80 tys. urządzeń. Sprzęt przekazywany jest placówkom w darze.

Źródło: PAP