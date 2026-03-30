30.03.2026 13:35

Poznaliśmy ostateczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ostateczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to ponad 263 mln 477 tys. zł – poinformował w poniedziałek prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Fundacja ogłosiła wynik tegorocznej zbiórki podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

Finał WOŚP, który odbył się 25 stycznia 2026 r., dedykowany był gastroenterologii dziecięcej, a zbiórce towarzyszyło hasło „zdrowe brzuszki naszych dzieci”. W akcję zaangażowało się na całym świecie w sumie 1681 sztabów (w tym 88 zagranicznych) i 120 tys. wolontariuszy.

Kwesta zamknęła się wtedy kwotą 183 mln zł, ale – jak co roku – na ostateczny wynik trzeba było poczekać. W poprzednim finale WOŚP zebrała 289 mln 68 tys. 47,77 zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa od 1993 r. Od tego czasu zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła dla publicznych szpitali ponad 80 tys. urządzeń. Sprzęt przekazywany jest placówkom w darze.

Polecamy: Warren Buffett oddał fortunę na cele charytatywne

Źródło: PAP

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na konferencji prasowej w Warszawie, 30 marca 2026 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Ze Słowacji. Jak wyglądałoby piwo z Mentzenem w gejowskiej knajpie?
Pojechałem na Słowację, by sobie to wyobrazić.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026