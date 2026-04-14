Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
NEWSROOM XYZ
14.04.2026

PPK: aktywa spadły w marcu o 1,55 mld zł. W systemie ponad 5,3 mln rachunków

Wartość aktywów netto funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych spadła w marcu do 46,87 mld zł, czyli o 1,55 mld zł miesiąc do miesiąca – poinformował PFR Portal PPK. System obejmuje już miliony uczestników i pozostaje jednym z głównych programów długoterminowego oszczędzania w Polsce.

Na koniec marca wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty PPK wyniosła 46,87 mld zł, wobec 48,42 mld zł miesiąc wcześniej, co oznacza spadek o 1,55 mld zł. W ramach programu aktywnych było 5,31 mln rachunków uczestników.

Z danych PFR Portal PPK wynika, że 342,46 tys. podmiotów umożliwiało pracownikom udział w programie, a z oszczędzania korzystało 4,28 mln osób. Oznacza to szeroki zasięg systemu wśród pracodawców i pracowników w Polsce.

Łączna partycypacja w PPK wyniosła 59,8 proc. Najwyższa jest w firmach zatrudniających ponad tysiąc osób. W sektorze publicznym wynosi 34,31 proc., a w prywatnym 68,62 proc. Zdecydowaną większość uczestników stanowią Polacy – 93,98 proc. (ok. 4,02 mln osób). Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę tworzą Ukraińcy (162,86 tys.), dalej Białorusini (19,56 tys.) i obywatele Indii (5,89 tys.).

Średni wiek uczestników PPK wynosi 40 lat. W strukturze źródeł aktywów 52,41 proc. pochodzi od pracowników, 39,95 proc. od pracodawców, a 7,64 proc. z dopłat państwa. Dane wskazują więc na przewagę wpłat własnych uczestników i firm nad wsparciem publicznym.

Zarządzaniem PPK zajmuje się obecnie 16 instytucji finansowych, a średni koszt zarządzania wynosi 0,365 proc. wartości aktywów netto rocznie. Na rachunki uczestników trafiło dotąd 973 mln zł w formie wpłat powitalnych oraz 2,29 mld zł dopłat rocznych z Funduszu Pracy.

Jak podano, osoba oszczędzająca w PPK od grudnia 2019 r. zgromadziła średnio o 12 309 zł do 17 953 zł więcej niż sama wpłaciła, co odpowiada wzrostowi o 137–203 proc. Uczestnicy mogą dowolnie zmieniać fundusze zdefiniowanej daty, dostosowując poziom ryzyka inwestycji, a zgromadzone środki pozostają prywatną własnością, podlegają dziedziczeniu i są inwestowane na rynku kapitałowym.

Źródło: PAP

Zdjęcie obrazuje artykuł o systemach emerytalnych w Polsce. Na pierwszym planie znajduje się świnka skarbonka symbolizująca oszczędności na emeryturę, nad nią jest ręka, która wkłada do niej pieniążka. Fot Getty Images
Zarządzaniem PPK zajmuje się obecnie 16 instytucji finansowych, a średni koszt zarządzania wynosi 0,365 proc. wartości aktywów netto rocznie. Fot. Getty Images
