Premier Armenii z wizytą w Polsce. Tusk: Będziemy rzecznikiem mądrego rozszerzania UE

Premier Armenii Nikol Paszynian złożył wizytę w Warszawie. Na wspólnej konferencji prasowej Donald Tusk podkreślił, że oba kraje łączy przyjaźń, a Polska jest i będzie rzecznikiem „mądrego rozszerzania UE”.

Rozmowy premierów dotyczyły współpracy handlowej i inwestycyjnej, sytuacji w regionie oraz unijnego wsparcia dla Armenii. Podpisano także porozumienie o współpracy ministerstw obrony obu państw. Donald Tusk przypomniał, że w czwartek przypada rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między krajami, które zostały ustanowione 26 lutego 1992 r.

Szef polskiego rządu pozytywnie ocenił członkostwo w Unii Europejskiej. – Europa, UE (...) jest naprawdę bardzo dobrym wynalazkiem politycznym, niezależnie od czasami konfliktu interesów czy różnych opinii, narody i państwa zjednoczone w UE bardzo korzystają na tym, że działają razem – mówił.

Donald Tusk wyraził również poparcie dla europejskich aspiracji Armenii. – Polska była, jest i będzie rzecznikiem mądrego, jak trzeba ostrożnego, bardzo pragmatycznego rozszerzania Unii Europejskiej, jeśli będzie trzeba, także zmieniania UE po to, aby państw i narodów cieszących się wolnością, niepodległością i bezpieczeństwem było coraz więcej – stwierdził premier.

Źródło: PAP

Donald Tusk i Nikol Paszynian
Premier Armenii przybył do Polski z wizytą. Fot.PAP/Paweł Supernak
