Premier Donald Tusk: monitorujemy turystykę paliwową, na razie nie stwarza problemów

Na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką paliwową – poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że dzięki przepisom pakietu Ceny Paliw Niżej kierowcy oszczędzają ponad 1 zł na litrze.

Dodał, że „nie ulega wątpliwości, że pojawią się chętni, szczególnie zza zachodniej granicy”. Zapewnił jednak, że rząd będzie monitorować sytuację, by uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego Polski. Dodał jednak, że cudzoziemcy przyjeżdżający po paliwo do Polski to równocześnie „najlepsza z możliwych recenzja” rządu.

– Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech – podkreślił premier.

Podał wyliczenia, zgodnie z którymi przy zatankowaniu 50-litrowego baku kierowcy oszczędzają 60 zł. Oznacza to 1,2 zł oszczędności na litrze. Taką samą kwotę premier podawał w czwartek, gdy ogłaszał pakiet "Ceny Paliw Niżej". Zaznaczył jednak, że ostatecznie ceny paliw są zależne także od czynników zewnętrznych.

– Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne – powiedział szef rządu.

Przeczytaj też: Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” został przedstawiony przez rząd w czwartek. W piątek, po przegłosowaniu go w sejmie i senacie, został podpisany przez prezydenta. Pakiet wprowadził:

ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy.

W poniedziałek minister energii określił maksymalne ceny paliw na wtorek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Źródło: PAP, XYZ