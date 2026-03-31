Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
NEWSROOM XYZ
31.03.2026 13:37

Premier Donald Tusk: monitorujemy turystykę paliwową, na razie nie stwarza problemów

Na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką paliwową – poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że dzięki przepisom pakietu Ceny Paliw Niżej kierowcy oszczędzają ponad 1 zł na litrze.

Na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką [...] czyli wyjazdami do Polski po tańsze paliwo – powiedział premier.

Dodał, że „nie ulega wątpliwości, że pojawią się chętni, szczególnie zza zachodniej granicy”. Zapewnił jednak, że rząd będzie monitorować sytuację, by uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego Polski. Dodał jednak, że cudzoziemcy przyjeżdżający po paliwo do Polski to równocześnie „najlepsza z możliwych recenzja” rządu.

– Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech – podkreślił premier.

Podał wyliczenia, zgodnie z którymi przy zatankowaniu 50-litrowego baku kierowcy oszczędzają 60 zł. Oznacza to 1,2 zł oszczędności na litrze. Taką samą kwotę premier podawał w czwartek, gdy ogłaszał pakiet "Ceny Paliw Niżej". Zaznaczył jednak, że ostatecznie ceny paliw są zależne także od czynników zewnętrznych.

– Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne – powiedział szef rządu.

Przeczytaj też: Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” został przedstawiony przez rząd w czwartek. W piątek, po przegłosowaniu go w sejmie i senacie, został podpisany przez prezydenta. Pakiet wprowadził:

  • ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,
  • obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy.

W poniedziałek minister energii określił maksymalne ceny paliw na wtorek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Źródło: PAP, XYZ

Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026