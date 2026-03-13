Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 20:25

Premier Donald Tusk o wecie prezydenta Nawrockiego w sprawie SAFE

Ci, którzy mówią, że weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE to wstęp do polexitu, niestety mają coraz więcej racji – ocenił w piątek premier Donald Tusk.

Szef rządu powiedział w TVP Info w piątek wieczorem, że „to, co dzieje się w polityce za sprawą prezydenta Nawrockiego i panów z opozycji”, to „bardzo niebezpieczna sytuacja”.

- Nie mam dziś skłonności do dykteryjek, do anegdot, tylko sprawa ma fundamentalne znaczenie. I nie chodzi o samo weto prezydenta, tylko o to, czy jest naprawdę się czego bać w związku z tym, co się stało z polską polityką po prawej stronie – mówił Tusk.

Zapowiedziane przez prezydenta weto – zdaniem premiera – to „kluczowy etap tego wielkiego zwrotu, jakiego dokonał prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński, i który poprowadził jak za rączkę prezydenta Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu”. W ocenie Tuska „kampania antyeuropejska”, którą jego zdaniem rozpoczął Kaczyński, postawiła prezydenta w sytuacji bez wyjścia.

Szef rządu pytany, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”.

Pożyczki z SAFE to wielkie pieniądze na wielokrotnie lepszych zasadach niż pisowskie pożyczki z Korei Południowej czy USA - powiedział premier Donald Tusk. Zaznaczył jednak, że „nie będzie przeklinał” poprzedników za tamte decyzje, bo wie, że podejmowali je w sytuacji wymagającej szybkich reakcji.

Premier Tusk w piątek w TVP Info odniósł się do unijnego programu pożyczek na obronność SAFE i zapowiedzi zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej ten program. Premier powiedział, że „ta pożyczka, ten kredyt na Polskę Zbrojną - europejski SAFE, to są wielkie pieniądze na wielokrotnie lepszych zasadach niż pisowskie pożyczki z Korei Południowej czy USA”.

- Polska musi się zbroić; ja nigdy nie atakowałem PiS-u za to, że zaciągnął kredyt w Korei Południowej na dwukrotnie wyższe oprocentowanie (...). Pożyczki, jakie PiS zaciągnął na sprzęt wojskowy za swoich rządów, będą obciążały polski dług na długie lata, na pokolenia. Ale nie będę ich za to przeklinał, bo wiem, że to była sytuacja, która wymagała szybkich decyzji - podkreślił premier.

Jak mówił, „nie wszystkie były mądre, ale w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy dzisiaj - wojny, agresji Rosji, być może przyszłego konfliktu amerykańsko-chińskiego, wojny w Iranie, i tak dalej, musimy budować choćby podstawowe elementy wspólnoty”.

- To weto, to jest wypowiedzenie wielkiej umowy wszystkich Polaków, którą zawarliśmy (...), w której był nasz papież, cała Solidarność i postkomuniści - i wszyscy rozumieli, że Polska musi być osadzona we wspólnocie Zachodu, w NATO, UE, musi budować jak najlepsze relacje z sąsiadami. To na naszych oczach prezydent Nawrocki i prezes (Jarosław) Kaczyński próbują wywrócić. Dlatego ta sprawa jest tak serio - ocenił Tusk.

Źródło: PAP

Premier Donald Tusk
Szef rządu pytany, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”. Fot. PAP/Paweł Supernak
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
