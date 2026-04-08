Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026 19:46

Premier Donald Tusk: politycy prawicy powiązani z rynkiem krypto

Premier Donald Tusk ujawnił w środę informacje przekazane przez ABW dotyczące powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut i wezwał Sejm do odrzucenia weta prezydenta wobec ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptoaktywów. Sprawa wywołała reakcje polityków i instytucji oraz zapowiedzi kroków prawnych i dalszych działań legislacyjnych.

Premier Donald Tusk podczas środowego wystąpienia przed posiedzeniem rządu przedstawił informacje, które – jak wskazał – pochodzą od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dotyczą powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Szef rządu zaapelował do marszałka Sejmu o szybkie przeprowadzenie głosowania nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów i wezwał do jego odrzucenia.

Według premiera, zbliża się moment ponownego głosowania w Sejmie, a ustawa nie stanowi nadregulacji, lecz ma chronić obywateli przed ryzykami finansowymi związanymi z rynkiem kryptowalut.

Tusk podkreślił, że regulacje mają zabezpieczać użytkowników przed zdarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na ich finanse, wskazując jednocześnie na znaczenie nadzoru nad tym segmentem rynku.

Premier sugerował również, że brak poparcia dla regulacji po stronie części polityków prawicy oraz otoczenia prezydenta rodzi pytania o motywacje blokowania zmian.

Powiązania i zarzuty dotyczące finansowania

Tusk powołał się na informacje, według których na przełomie października i listopada 2025 r. prezes giełdy Zondacrypto Przemysław Kral miał dokonać wpłat na rzecz dwóch fundacji, w tym Instytutu Polskiego Suwerennego związanego z Zbigniewem Ziobrą.

Jak przekazał premier, łączna kwota jednej z tych wpłat miała wynieść 450 tys. zł, a część środków została przeznaczona na finansowanie prawników reprezentujących osoby związane z postępowaniami sądowymi.

Wśród nich wymieniono m.in. Dariusza Mateckiego oraz ks. Michała Olszewskiego, którego sprawa dotyczy wypłat z Funduszu Solidarności.

Premier wskazał także na inne transakcje powiązane z tym środowiskiem, w tym współpracę spółki związanej z Zondacrypto z fundacją „Dobry Rząd” oraz sponsorskie działania wobec wydarzeń politycznych.

Według Tuska, giełda kryptowalut miała być jednym z głównych sponsorów wydarzenia CPAC, w którym uczestniczyli m.in. ówcześni i przyszli kandydaci na najwyższe stanowiska państwowe.

Reakcje polityczne i zapowiedzi działań

Do zarzutów premiera odniósł się były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, publikując oświadczenie fundacji Instytut Polski Suwerennej, w którym określono wypowiedzi Tuska jako kłamliwe i stanowiące pomówienie.

Fundacja zapowiedziała także podjęcie kroków prawnych wobec premiera, twierdząc, że nie otrzymywała środków od Zondacrypto oraz nie była zaangażowana w prace legislacyjne dotyczące rynku kryptoaktywów.

W oświadczeniu podkreślono również brak powiązań polityków związanych z fundacją z procesem tworzenia ustawy oraz brak udziału Zbigniewa Ziobry w głosowaniach dotyczących regulacji rynku kryptowalut.

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler również stanowczo zaprzeczył sugestiom, jakoby jego fundacja była powiązana z procesem legislacyjnym lub finansowana w kontekście tych działań.

Wipler zażądał od premiera przeprosin i zapowiedział możliwość skierowania sprawy do prokuratury, wskazując na potencjalne pomówienie oraz przekroczenie uprawnień poprzez wykorzystanie informacji służb specjalnych.

Ustawa o kryptoaktywach i dalsze kroki Sejmu

Rząd oraz premier ponownie wezwali do odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o rynku kryptoaktywów, która implementuje unijne regulacje MiCA i wprowadza mechanizmy nadzorcze.

Ustawa przewiduje m.in. uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do wstrzymywania ofert publicznych kryptoaktywów oraz możliwość ich czasowego zawieszania lub zakazywania obrotu.

Prezydent uzasadniał swoje wcześniejsze weto tym, że przepisy były nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne, a ponownie przedstawiona ustawa nie usuwała zasadniczych błędów.

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że głosowanie nad wetem może odbyć się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowanego w dniach 14–17 kwietnia i wyraził przekonanie, że marszałek Sejmu nie będzie miał wątpliwości co do procedowania sprawy.

Prokuratura Krajowa poinformowała równocześnie, że na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka zbada sygnały medialne dotyczące możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy Zondacrypto.

Według wcześniejszych doniesień medialnych klienci giełdy mieli zgłaszać problemy z wypłatą środków, a analiza przepływów wskazywała na znaczące zmiany w stanie aktywów, czemu giełda zaprzeczała, określając te informacje jako nieprawdziwe i krzywdzące.

Źródło: PAP

na ilustracji symbol bitcoina
Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
