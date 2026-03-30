Premier Fico: Bruksela chce wpływać na politykę Słowacji

Premier Słowacji Robert Fico oświadczył w poniedziałek, że Komisja Europejska chce wpływać na politykę jego kraju. Zdaniem szefa rządu wynika to z listu KE, która krytykuje wprowadzone przez Bratysławę podwójne ceny paliw, a jednocześnie nie chce uruchomienia rurociągu Przyjaźń z rosyjską ropą.

Fico zażądał od przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen wysłania podobnego listu do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według premiera w liście powinno znaleźć się żądanie, by Kijów przywrócił funkcjonowanie rurociągu Przyjaźń, a jeżeli tak się nie stanie, Ukraina nie powinna otrzymać unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro. Premier powiedział na konferencji prasowej, że KE chce zaszkodzić jego rządowi.

Jego zdaniem Bruksela chce w ten sposób wpływać na sytuację polityczną na Słowacji.

Premier Słowacji powiedział też, że Zełenski podejmuje decyzje, które szkodzą bezpieczeństwu energetycznemu jego kraju i całego regionu Europy Środkowej. Przypomniał o wstrzymaniu tranzytu gazu i ropy oraz wybuchy na gazociągu Nord Stream, a następnie skupił się na przerwaniu dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.  - A więc my, którzy reagujemy na niegodziwości popełnione przez prezydenta Zełenskiego i chronimy obywateli Republiki Słowackiej, otrzymujemy list od Komisji Europejskiej - powiedział Fico.

KE zareagowała w liście do Bratysławy na wyższe, niż dla krajowych kierowców ceny oleju napędowego dla osób z zagranicy oraz na wprowadzenie limitów na tankowanie paliwa. Takich decyzji słowackiego rządu broniła na konferencji prasowej także ministra gospodarki Denisa Sakova. Przypomniała, że na słowackich stacjach paliw znajduje się paliwo wyprodukowane z surowca pochodzącego z rezerw strategicznych państwa.

Źródło: PAP

Robert Fico, premier Słowacji
Robert Fico stoi na czele słowackiego rządu już po raz czwarty. Funkcję premiera sprawował w latach 2006-2010, 2012-2018 i od października 2023 r. Rządzi więc łącznie przez ponad 12 lat. Fot: Zuzana Gogova/Getty Images
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026