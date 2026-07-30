Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 13:14

Premier: nie ma powodów sądzić, że to Polska była celem rosyjskiego pocisku

Premier Donald Tusk zapewnił, że nie ma powodów, by przypuszczać, aby to Polska była celem rosyjskiego pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Szef rządu dodał, że w postępowaniu wyjaśniającym chcą brać udział zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy.

Premier Donald Tusk (P) i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Tarnawie-Kolonii
Premier zapewnia, że to nie Polska była celem rosyjskiego pocisku. Fot. PAP/Wojtek Jargiło

– Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji – mówił premier po spotkaniu zespołu koordynacyjnego w Lublinie.

NASK ostrzega przed dezinformacją ws. rosyjskiej rakiety>>>

Dwa obiekty w przestrzeni powietrznej Polski

Szef rządu dodał, że tak naprawdę polską przestrzeń naruszyły dwa obiekty, jednak sygnał jednego z nich był krótki, więc nie było „żadnych konsekwencji". Zdaniem premiera, jest też duże prawdopodobieństwo, że rosyjski pocisk eksplodował na polu pod Tarnawą-Kolonią. Krater jest bowiem głęboki na 5 m i ma 10 m średnicy. My nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według ocen ekspertów, wojskowych, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę Ch-101 – wyjaśnił.

Zapewnił, że gdyby pocisk „bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym", to wojsko by go zestrzeliło. – Ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy, każdy z nas w swój sposób, jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe, ale to jest odrębny temat – powiedział szef rządu. Jak dodał, będzie zbadany każdy „najbardziej szczegółowy element naszych reakcji, państwa polskiego".

Międzynarodowe wsparcie Polski

Donald Tusk wyjaśnił, że jest w kontakcie z europejskimi sojusznikami i z USA, od których dostał deklaracje solidarności i pełnego wsparcia. Jak dodał, Amerykanie wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu wyjaśniającym. – Nie będziemy na pewno sami z tym problemem – stwierdził.

Tusk: na razie wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski proptech rośnie w siłę i szuka szans w Europie. Koniec epoki małych aplikacji
Rynek proptech wchodzi w kolejny etap rozwoju. Po latach powstawania wyspecjalizowanych, często niewielkich rozwiązań, coraz większe znaczenie zyskują integracja technologii, budowa kompleksowych…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG i WIG20 na małym minusie, Dino na dużym plusie. Dzień na GPW 28 lipca 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosła nieznaczne spadki dwóch indeksów – WIG i WIG20. Spośród największych spółek warszawskiego parkietu najmocniej wzrosły akcje Dino. Pod…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TDJ buduje portfel spółek growth. „Wspieramy firmy w drodze do lidera”
TDJ rozwija strategię inwestowania w spółki growth, które mają już sprawdzony produkt i klientów, ale potrzebują kapitału na kolejny etap rozwoju. Grupa chce wykorzystać ten segment jako sposób na…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec połowów wielorybów w Islandii? Rząd szykuje zakaz
Firma Hvalur hf. rozpoczęła sezon połowów wielorybów i zabiła już dwa płetwale zwyczajne. Jednocześnie rząd islandzki przygotowuje przepisy, które mogą zakazać tej praktyki w kolejnych sezonach.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Jest strategia, brakuje farmerów. Kto będzie uprawiał ziemię w Kanadzie?
Kanada ma od kilku tygodni krajową strategię bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nie odpowiada ona na ważne pytanie: kto będzie uprawiał ziemię i czy będą to głównie wielkie korporacje. Kanada ma…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026