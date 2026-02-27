Premier o SAFE: wzmacnia polską suwerenność i bezpieczeństwo kraju

– Program SAFE został zaprojektowany w Polsce i w pełni odpowiada naszym interesom – podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że mechanizm nie ogranicza suwerenności, lecz ją wzmacnia, a Bruksela zaakceptowała polskie propozycje bez zmian.

Podczas wizyty w zakładach PIT-RADWAR w Kobyłce premier Donald Tusk zaznaczył, że Polska finalizuje kluczowy projekt w obszarze obronności. Chodzi o program SAFE, który ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju oraz całej Europy. Jednocześnie wezwał, by spory polityczne nie przesłaniały realnych potrzeb w zakresie dozbrajania.

SAFE jako filar bezpieczeństwa Polski i Europy

Szef rządu wskazał, że priorytetem jest dziś Polska dobrze uzbrojona, możliwie samowystarczalna i ściśle współpracująca z sojusznikami. Dlatego program SAFE ma wzmocnić krajowy potencjał obronny oraz przemysł zbrojeniowy.

Premier odniósł się także do zarzutów części polityków, którzy twierdzą, że mechanizm może ograniczać suwerenność państwa.

– To była nasza inicjatywa, nasza idea, nasza presja – podkreślił.

Jak zaznaczył, projekt powstał w Polsce i od początku był kształtowany przez polski rząd.

Bruksela zaakceptowała polskie propozycje

Premier zapewnił, że Komisja Europejska przyjęła polskie rozwiązania bez ingerencji w ich treść.

– To Komisja Europejska co do przecinka uszanowała nasze propozycje. To my powiedzieliśmy Brukseli, jak ma wyglądać ten projekt, a nie oni nam – powiedział.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Propozycje zakładają między innymi, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON. Ponadto wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW oraz CBA. Służby mają nadzorować wykorzystanie środków oraz przedstawiać sprawozdania z prowadzonych działań.

Program SAFE ma być jednym z kluczowych narzędzi wzmacniających bezpieczeństwo państwa. Rząd przekonuje, że mechanizm nie ogranicza niezależności Polski, lecz stanowi element budowy silnej i suwerennej pozycji w Europie.

