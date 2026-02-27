Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 10:23

Premier o SAFE: wzmacnia polską suwerenność i bezpieczeństwo kraju

– Program SAFE został zaprojektowany w Polsce i w pełni odpowiada naszym interesom – podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że mechanizm nie ogranicza suwerenności, lecz ją wzmacnia, a Bruksela zaakceptowała polskie propozycje bez zmian.

Podczas wizyty w zakładach PIT-RADWAR w Kobyłce premier Donald Tusk zaznaczył, że Polska finalizuje kluczowy projekt w obszarze obronności. Chodzi o program SAFE, który ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju oraz całej Europy. Jednocześnie wezwał, by spory polityczne nie przesłaniały realnych potrzeb w zakresie dozbrajania.

SAFE jako filar bezpieczeństwa Polski i Europy

Szef rządu wskazał, że priorytetem jest dziś Polska dobrze uzbrojona, możliwie samowystarczalna i ściśle współpracująca z sojusznikami. Dlatego program SAFE ma wzmocnić krajowy potencjał obronny oraz przemysł zbrojeniowy.

Premier odniósł się także do zarzutów części polityków, którzy twierdzą, że mechanizm może ograniczać suwerenność państwa.

– To była nasza inicjatywa, nasza idea, nasza presja – podkreślił.

Jak zaznaczył, projekt powstał w Polsce i od początku był kształtowany przez polski rząd.

Bruksela zaakceptowała polskie propozycje

Premier zapewnił, że Komisja Europejska przyjęła polskie rozwiązania bez ingerencji w ich treść.

– To Komisja Europejska co do przecinka uszanowała nasze propozycje. To my powiedzieliśmy Brukseli, jak ma wyglądać ten projekt, a nie oni nam – powiedział.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE. Propozycje zakładają między innymi, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON. Ponadto wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW oraz CBA. Służby mają nadzorować wykorzystanie środków oraz przedstawiać sprawozdania z prowadzonych działań.

Program SAFE ma być jednym z kluczowych narzędzi wzmacniających bezpieczeństwo państwa. Rząd przekonuje, że mechanizm nie ogranicza niezależności Polski, lecz stanowi element budowy silnej i suwerennej pozycji w Europie.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów?
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kanclerz Niemiec jedzie za Wielki Mur. „Chiny są wyzwaniem strategicznym Niemiec” (WYWIAD)
Kanclerz Friedrich Merz rusza z wizytą do Chin. Ma tam mówić o „partnerstwach strategicznych”. Jednak według dr. Piotra Andrzejewskiego z Instytutu Zachodniego, Pekin wcale nie oferuje Berlinowi nowego, atrakcyjnego ładu międzynarodowego.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Prezes Enter Air: 1 mld zł to za mało. Kapitalizacja powinna być kilkukrotnie wyższa (WYWIAD)
Marcin Kubrak, który 3 lutego został prezesem największej w Polsce linii czarterowej, zapowiada wzrost floty o 10 proc. rocznie. Firma inwestuje we własną infrastrukturę techniczną, symulator i szkołę lotniczą.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026