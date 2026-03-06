Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 11:53

Premier: od 1 marca z terenów zagrożonych wojną na Bliskim Wschodzie ewakuowało się 2,8 tys. osób

Od 1 marca z terenów zagrożonych wojną na Bliskim Wschodzie ewakuowało się 2,8 tys. Polaków – podał premier Donald Tusk podczas spotkania Zespołu Koordynacyjnego ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował z kolei, że w piątek planowanych jest dla obywateli Polski w sumie osiem lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Omanu, łącznie ma wrócić nimi do kraju 1,5 tys. osób.

– Wylądowały dwa polskie samoloty wojskowe z osobami, które potrzebowały pomocy. Nazwaliśmy to lotami medycznymi, ale wiemy, że znalazły tam też możliwość ewakuacji osoby zdrowe. Mamy informację, że od 1 marca ponad 2,8 tys. osób czy to liniami cywilnymi, czy bezpośrednio przy pomocy naszych placówek konsularnych ewakuowało się z tych terenów zagrożonych – powiedział premier na spotkaniu z przedstawicielami rządu i wojska.

Jak dodał, Polska stara się pomóc także Polakom, którzy mają problem z powrotem do kraju z państw azjatyckich niezagrożonych wojną. Chodzi o państwa takie jak Wietnam czy Tajlandia, z których loty często odbywają się z przesiadką na lotniskach Półwyspu Arabskiego.

– Nie jesteśmy w stanie – nikt na świecie, żaden kraj nie jest w stanie – zapewnić wszystkim natychmiastowej obsługi – zastrzegł jednak szef rządu.

Poza samolotami wojskowymi Polska ma wysłać w ramach ewakuacji także dwa cywilne rządowe Boeingi – podał premier Tusk.

– UE jest gotowa współfinansować nasza ewakuację w ramach mechanizmu koordynacji, jeśli na pokładach polskich samolotów znajdą się obywatele innych państw poza Polską – wskazał premier. Jak dodał, polscy obywatele analogicznie powinni mieć możliwość skorzystania z takich lotów organizowanych przez inne państwa UE.

Premier zaapelował również do pracowników służby dyplomatycznej na placówkach, by aktywnie pomagali Polakom zwracającym się o pomoc. Dodał, że osoby, których praca podczas sytuacji krytycznej zostanie negatywnie oceniona mogą spodziewać się konsekwencji.

– Sytuacja ma charakter wojenny (...). Apeluję, żeby być wrażliwym i elastycznym i reagować na każdą potrzebę, bo sytuacja ma charakter nadzwyczajny – powiedział premier.

Sikorski: praktycznie skończyliśmy ewakuację z Jordanii, Izraela i Libanu

Obecny na spotkaniu szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że polska służba dyplomatyczna konsularna pracuje w trybie 24-godzinnym.

– Praktycznie skończyliśmy ewakuację z Jordanii, Izraela i Libanu. Jordanię opuściło z pomocą polskich placówek ok. 800 osób, a Izrael 360 osób – podał Sikorski.

– Niestety konflikt się rozszerza. Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów. Tam są ataki balistyczne i drony. Dzisiaj będę rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Kataru. Rozważamy możliwość ewakuacji drogą lądową przez Arabię Saudyjską – podał minister spraw zagranicznych.

Jak dodał, ruch ewakuacyjny z Emiratów jest już stopniowo rozładowywany lotami cywilnymi. Podał również, że Polska tymczasowo wysłała pracownika dyplomatycznego do Omanu, gdzie nie mamy stałej placówki.

Jeśli chodzi o dalsze transporty, dwa samoloty wojskowe są gotowe do lotu do Rijadu (w Arabii Saudyjskiej) w sobotę 7 marca – podał na konferencji minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

– Priorytetowym kierunkiem jest Katar, skąd nie ma żadnych lotów (...). Akcja jest przygotowywana. Polscy turyści czekają, żeby móc pojechać do Rijadu – powiedział Rutnicki. Podał także, że w poniedziałek 9 marca ma zostać skierowany dodatkowy lot do Omanu.

Premier Donald Tusk
Premier podał, że od 1 marca z terenów zagrożonych wojną na Bliskim Wschodzie ewakuowano 2,8 tys. osób. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestowanie w czasach niepewności. Jak zachować spokój, gdy kursy akcji gwałtownie się zmieniają?
Na giełdzie – podobnie jak w życiu – nie da się uniknąć zaskoczeń. Można jednak nauczyć się je akceptować w sposób, który ogranicza stres i zmniejsza ryzyko pochopnych decyzji. Wyjaśniamy, jak niespodziewane informacje wpływają na rynki akcji, kiedy nie należy ich lekceważyć oraz jak reagować bez utraty kontroli nad własną strategią.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex z rentownością najwyższą od 60 lat. Kwitną inwestycje za granicą
Budimex zakończył rok 2025 z imponującymi wynikami finansowymi i dobrymi perspektywami na przyszłość. Uwagę zwraca zwłaszcza wzmożona aktywność na rynkach zagranicznych – spółka planuje brać udział w kolejnych przetargach, zatrudnia też coraz więcej pracowników. Ekspansja nabrała tempa w ostatnich miesiącach, a portfel zamówień Budimeksu za granicą przekracza miliard złotych.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fundacje rodzinne do poprawki? Przedsiębiorcy zgłosili prawie 400 uwag
Po niemal trzech latach obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych ruszają konsultacje zmian w prawie. Fundatorzy, przedsiębiorcy i ich doradcy będą mieli okazję przedstawić swoje uwagi, a tych mają już blisko 400. Sprawdziliśmy, jakie są ich najważniejsze postulaty.
04.03.2026