10.04.2026 18:55

Premier Pedro Sanchez za utworzeniem europejskiej armii

Hiszpania jest gotowa „choćby jutro” podjąć działania mające na celu utworzenie europejskiej armii – oświadczył w piątek premier tego kraju Pedro Sanchez. Wezwał również Unię Europejską do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem.

Według premiera wspólna europejska armia to „jedyny sposób dla państw średniej rangi, jakie tworzą Unię Europejską, by liczyć się w kwestii bezpieczeństwa”. – Nie za 10 lat, nie za dwa lata, ale już teraz, już jutro – dodał Sanchez, który uczestniczył w piątek w European Pulse Forum 2026, odbywającym się w Barcelonie.

Premier ponownie wezwał Unię Europejską do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Rząd w Madrycie ostro krytykuje Tel Awiw od czasu wojny z Hamasem w Strefie Gazy.

- Nie pozwolimy, by w Libanie doszło do kolejnej sytuacji jak w Strefie Gazy, ponieważ w obliczu rażących naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego Europa musi działać konsekwentnie – powiedział Sanchez, krytykując działania izraelskiej armii w południowym Libanie.

W piątek premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył rząd w Madrycie o „prowadzenie wojny dyplomatycznej” przeciwko jego krajowi i nakazał wydalenie przedstawicieli Hiszpanii z Centrum Koordynacji Cywilnej i Wojskowej (CMCC), które nadzoruje zawieszenie broni w Strefie Gazy.

– Nie zamierzam tolerować tej hipokryzji ani wrogości. Nie pozwolę żadnemu państwu prowadzić z nami wojny dyplomatycznej bez natychmiastowego zapłacenia za to ceny - dodał Netanjahu, cytowany przez agencję EFE.

European Pulse Forum to inicjatywa Politico i hiszpańskiego ośrodka beBartlet, gromadząca wysokich rangą polityków i przedstawicieli biznesu. Prócz Sancheza prelegentami byli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Teresa Ribera i Stephane Sejourne, premier Czarnogóry Milojko Spajić czy europejski komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Źródło: PAP

premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Premier Pedro Sanchez ponownie wezwał Unię Europejską do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Rząd w Madrycie ostro krytykuje Tel Awiw od czasu wojny z Hamasem w Strefie Gazy.. Fot. A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images
