Premier Słowacji Fico zaprzeczył, że zaniepokoił go stan psychiczny Trumpa

Premier Słowacji Robert Fico odrzucił doniesienia portalu Politico, jakoby w kuluarach ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli wyrażał obawy dotyczące stanu psychicznego prezydenta USA Donalda Trumpa. To kłamstwa – oświadczył szef rządu w Bratysławie.

– Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział, nie ma żadnych świadków, ale nic nie przeszkodziło portalowi Politico, by wystąpić z kłamstwami – napisał Fico w oświadczeniu przekazanym przez jego kancelarię. Politico nazwał „probrukselskim, liberalnym” portalem.

Podkreślił, że na nadzwyczajnej Radzie Europejskiej 22 stycznia w Brukseli nie zabierał głosu i nawet nieformalnie nie rozmawiał o wizycie, jaką odbył kilka dni wcześniej w USA.

Wcześniej do doniesień Politico odniosła się zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

– To całkowicie fałszywe doniesienia anonimowych europejskich dyplomatów, którzy próbują poczuć się ważni. Spotkanie Trumpa i Ficy w Mar‑a‑Lago było pozytywne i produktywne – oświadczyła.

Portal podał w środę, że Fico zrelacjonował swoją wizytę w rezydencji Trumpa Mar‑a‑Lago z 17 stycznia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, zorganizowanego pięć dni później w Brukseli. Mówiąc o spotkaniu z Trumpem, szef słowackiego rządu miał wyrazić zaniepokojenie „stanem psychicznym” prezydenta USA. Według relacji dyplomatów, na których powołał się portal, Fico użył słowa „niebezpieczny”, opisując wrażenie, jakie zrobił na nim Trump, i wydawał się „straumatyzowany” spotkaniem. Słowacki premier miał też określić swojego rozmówcę mianem „niezrównoważonego psychicznie”.

W sobotę o rzekomej reakcji Ficy na spotkanie z prezydentem USA mówił Andrej Danko, lider Słowackiej Partii Narodowej (SNS), współtworzącej rząd Ficy. Jego zdaniem słowacki premier, wystraszony rozmową z Trumpem, chce o niej mówić z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem podczas wizyty w Paryżu w czwartek.

