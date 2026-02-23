Premier Tusk: będziemy zintensyfikować relacje z Norwegią ws. bezpieczeństwa i nie tylko

Premier Donald Tusk po spotkaniu z norweskim premierem Jonasem Gahrem Storem zapowiedział pogłębienie, także formalne, współpracy Polski i Norwegii. – Będziemy pracowali, aby zintensyfikować nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko – podkreślił.

Szef polskiego rządu spotkał się z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Storem w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa. Głównym tematem rozmów było zacieśnianie strategicznych relacji obu państw.

Tusk zaznaczył na konferencji po spotkaniu, że Polska i Norwegia mają identyczne poglądy, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy w walce z rosyjską agresją, ale też jeśli chodzi o korzyści z polsko-norweskiej współpracy militarnej i przemysłowej, dotyczącej – jak zaznaczył – nie tylko kwestii bezpieczeństwa.

Premier podkreślał, że ostatnio wiele mówiono o polskim systemie obrony przeciwdronowej San.

– Robimy to wspólnie z naszymi przyjaciółmi norweskimi – zaznaczył.

– Będziemy pracowali intensywniej nad tym, aby nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko, ale bezpieczeństwa, zintensyfikować. Polska, jak wiecie, kończy prace nad nowym traktatem z Wielką Brytanią, podpisaliśmy traktat z Francuzami, pracujemy nad pogłębieniem porozumienia z Niemcami. Rzeczą bardzo ważną, i dziękuję za tę propozycję, jest natychmiastowe przystąpienie do pracy nad pogłębieniem, także formalnym, współpracy między Polską a Norwegią – stwierdził premier Tusk.

Dodał, że na pewno praca ta doprowadzi szybko do pozytywnego finału.

Premier Norwegii: przechodzimy do prac nad sformalizowaniem polsko-norweskich relacji strategicznych

– Przechodzimy do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem polsko‑norweskich relacji strategicznych – oświadczył premier Norwegii Jonas Gahr Store.

– Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys – stwierdził.

Na poligonie w podkarpackiej Lipie zorganizowano wspólny, polsko‑norweski projekt Camp Jomsborg, w ramach którego Norwegowie wraz z żołnierzami z innych państw nordyckich i nadbałtyckich szkolą żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu premier Store dziękował Polsce za udostępnienie ośrodka poligonowego „do szkolenia tych żołnierzy, którzy bronią wolności, demokracji i integralności terytorialnej” Ukrainy.

– Nie sądzę, żeby był jakikolwiek kraj, z którym Norwegia zbliżyłaby się w ostatnich czterech latach bardziej niż Polska – na poziomie strategicznym, politycznym, na poziomie wartości – powiedział Store.

Jak zaznaczył, Polska obecnie pogłębia relacje strategiczne z innymi państwami Europy – z Wielką Brytanią, Francją czy Niemcami.

– Cieszę się, że dziś ustaliliśmy, że przechodzimy do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem również naszej strategicznej współpracy – powiedział premier Norwegii.

Zapowiedział wspólną pracę polskich i norweskich zespołów w tej kwestii.

Źródło: PAP