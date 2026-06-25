Premier Tusk i premier Swyrydenko wydali wspólny komunikat. „Bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane"

Premier Donald Tusk oraz premier Ukrainy Julia Swyrydenko wydali wspólny komunikat. „Musimy wzmacniać współdziałanie w obliczu zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla obu naszych państw" – wskazują.

Premier Swyrydenko reprezentuje Ukrainę podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference) odbywającej się w Gdańsku.

Bezpieczeństwo Ukrainy i Polski „nierozerwalnie powiązane"

„Polskę i Ukrainę łączą bliskie relacje, od czasu gdy 35 lat temu Rzeczpospolita Polska uznała niepodległość Ukrainy. Więzi między naszymi narodami umocniły się od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 r., a po pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 r. jeszcze bardziej się zacieśniły. Polacy udzielili wówczas obywatelom Ukrainy bezprecedensowego wsparcia. Obie strony doceniają niezwykłą wartość tej solidarności między naszymi narodami" – wskazali we wspólnym komunikacie.

Premier Tusk i premier Swyrydenko stwierdzili także, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest dziś „nierozerwalnie powiązane".

„Przypominamy, że pełnoskalową inwazję na Ukrainę poprzedziły żądania Rosji zmierzające do ograniczenia suwerenności państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przynależności do sojuszy. Takie żądania godzą w fundamentalne podstawy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu zjednoczonej Europy" – wskazali w komunikacie.

„Musimy wzmacniać współdziałanie w obliczu zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla obu naszych państw. Od strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy zależy bezpieczeństwo całej Europy" – stwierdzają Donald Tusk i Julia Swyrydenko.

Dodali, że ich wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy – w tym z udziałem Polski – oraz jej odbudowa jako demokratycznego państwa zintegrowanego z zachodnią wspólnotą wartości.

„W tym duchu postanowiliśmy zorganizować Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, Mieście Wolności. Stała się ona okazją do spotkania 68 delegacji rządowych z całego świata, przedstawicieli ponad 30 organizacji międzynarodowych oraz licznych podmiotów gospodarczych. Dorobek Konferencji obejmuje ok. 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów. Potwierdzają one naszą wolę rozwoju współpracy w dziedzinie gospodarki, energetyki i wojskowości, a także realizacji wspólnych projektów odbudowy Ukrainy. Będziemy rozwijać współpracę w obszarze wojskowo-technicznym, w szczególności poprzez realizację wspólnych projektów umożliwiających wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z pola walki z uwzględnieniem funduszy i inicjatyw obronnych UE. Będziemy dalej wspierać wymianę doświadczeń między NATO a Ukrainą poprzez Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy" – podano w komunikacie.

Czytamy w nim także, że „Polska będzie nadal wspierać integrację Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi, zgodnie z podejściem opartym na wdrażaniu europejskiego prawa i standardów oraz realizacji niezbędnych reform".

„Z zadowoleniem przyjmujemy zorganizowaną 15 czerwca 2026 r. konferencję międzyrządową w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i otwarcie klastra dotyczącego kwestii podstawowych oraz oczekujemy otwarcia pozostałych klastrów, zgodnie z zasadą indywidualnych osiągnięć" – stwierdzili politycy.

Tusk i Swyrydenko zakończyli swój wspólny komunikat odniesieniem do kwestii różnic w polityce historycznej Polski i Ukrainy.

„Pragniemy, aby istotne różnice między naszymi narodami w interpretacji złożonej historii nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Rozwiązywaniu sporów historycznych powinien służyć profesjonalny dialog, który zainicjowaliśmy podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego zorganizowanego w maju 2026 r. w Baranowie Sandomierskim. Zamierzamy też wzmocnić naszą współpracę w zakresie edukacji historycznej, a także walki z dezinformacją" – napisali politycy.

Nawiązali także do przesłania papieża Jana Pawła II z jego wizyty we Lwowie w 2001 r. „Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności” – zaapelował wtedy papież.

„Realizacja tego przesłania pozostaje naszym wspólnym zadaniem" – stwierdzają we wspólnym komunikacie premier Tusk oraz premier Swyrydenko.

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