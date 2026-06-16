Premier Tusk: pracujemy z Foxconnem w sprawie budowy fabryki półprzewodników na Dolnym Śląsku

Polska współpracuje z Foxconnem w sprawie fabryki półprzewodników na Dolnym Śląsku na terenie, gdzie miał powstać zakład Intela – wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

Szef polskiego rządu przemawiał podczas wydarzenia „Polska inwestuje" na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Mówił o inwestycjach zagranicznych w Polsce. Jednym z wymienionych przez niego projektów była współpraca Foxconnu – tajwańskiego koncernu technologicznego z ElectroMobility Poland.

– Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że po wakacjach, jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie.

Będzie on zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. Produkcja motoryzacyjna ma obejmować najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości samochodów typu SUV – powiedział Donald Tusk.

Jak wskazał premier, współpraca z tajwańską firmą ma mieć jeszcze szerszy zakres.

– Z Foxconnem pracujemy też nad fabryką półprzewodników. Sfinalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki – zapowiedział premier.

Inwestycja, która nie doszła do skutku, to projekt Intela. W Miękini pod Wrocławiem koncern miał zbudować wart 20 mld zł zakład integracji i testowania półprzewodników. Amerykańska firma wycofała się jednak z inwestycji.