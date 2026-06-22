Premier Wielkiej Brytanii podał się do dymisji

Keir Starmer ogłosił, że zrezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Przestanie być też liderem Partii Pracy. „Usłyszałem głos mojej partii i akceptuję go z godnością” – powiedział.

W poniedziałek na Downing Street Keir Starmer zapowiedział swoją dymisję z funkcji premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Pracy. O decyzji poinformował już króla Karola III.

– Moje ugrupowanie pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością. To dlatego zrezygnuję z bycia liderem Partii Pracy – powiedział.

Jeszcze w połowie czerwca, mimo nacisków z wnętrza własnej partii, zapowiadał, że nie poda się do dymisji.

Premierem został w lipcu 2024 r. Jego zdaniem uratował partię, która była „politycznym, finansowym i moralnym bankrutem”. Podkreślił też, że wszystkie decyzje podejmował, stawiając dobro Wielkiej Brytanii na pierwszy miejscu.

Keir Starmer zapowiedział, że skupi się teraz na rodzinie. Zostanie jednak premierem i liderem ugrupowania do czasu wyłonienia następcy. Najpoważniejszym kandydatem zdaje się być Andy Burnham, były Burmistrz Wielkiego Manchesteru, który w minionym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin.

Źródło: PAP, XYZ, BBC