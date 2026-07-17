Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 13:16

Premier zapytany o możliwość powrotu pakietu CPN. „Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"

Wytrzymałość budżetu ma swoje granice – stwierdził w piątek premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN).

Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Wytrzymałość budżetu ma swoje granice – stwierdził w piątek premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images

– Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy z budżetu państwa. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – powiedział w Sejmie dziennikarzom Tusk.

Jak podaje resort finansów, koszt programu CPN dla budżetu wyniósł ok. 4,7 mld zł.

Podkreślił, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. Jak skomentował premier, rząd „i tak wydłużył okres" jego obowiązywania.

– Nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa. Sami wiecie jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, popojutrze bombardowania. I to wpływa na ceny paliw – powiedział Tusk.

Program CPN obowiązywał do końca czerwca

Wprowadzenie pakietu Ceny Paliwa Niżej wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy w związku z wybuchem pod koniec lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

Obowiązywanie programu zakończyło się z końcem czerwca. Wtedy wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych.

Wcześniej, bo w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na paliwa.

17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę Ormuz.

Iran dążył jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem. Nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy. Doszło także do ataków na statki przepływające szlakiem nieaprobowanym przez Iran. Siły USA oskarżyły o nie Teheran. W odpowiedzi na ataki na statki przepływające przez Ormuz Stany Zjednoczone przeprowadziły kilka serii ataków na Iran. Teheran odpowiedział na to atakami na bazy USA w regionie. Donald Trump powiedział też, że jego zdaniem rozejm z Iranem już nie obowiązuje.

W piątek, 17 lipca resort energii Kuwejtu poinformował, że Iran zaatakował w piątek elektrownię i odsalarnię wody. Ostrzał skutkował pożarem i „uszkodzeniem dużej liczby jednostek generujących energię elektryczną”.

Jak podawał Teheran, był to odwet za ataki przeprowadzone przez USA na mosty w południowym Iranie. W nalotach zginęło siedem osób.

Źródło: PAP/XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rządowe granty uruchomią 29 inwestycji za ponad 8 mld zł. Fabryki zbudują m.in. Ryanair, IKEA i Qemetica
To ostatni nabór grantów na starych zasadach. Firmy, które otrzymały rządowe wsparcie, stworzą 2,1 tys. miejsc pracy, ale podobne projekty w nowym programie mogłyby już nie dostać ani złotówki.…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
UOKiK bada, BIK zmienia praktyki. Znamy kulisy postępowania w sprawie modelu scoringowego
Kontrolerzy UOKiK w asyście policji weszli do biur czterech podmiotów, kopiując zawartość komputerów i telefonów części pracowników. To pierwszy taki ruch prezesa Tomasza Chróstnego od 2019 roku. W…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego komuniści wygrywają w Grazu? Fenomen KPÖ w Austrii
W drugim co do wielkości mieście Austrii partia komunistyczna po raz drugi wygrała wybory, osiągając przy tym jeszcze lepszy wynik niż przed pięcioma laty. Na czym polega fenomen styryjskiej KPÖ i…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były szef centrum innowacji Microsoftu cyfryzuje polski przemysł. exeAI wspomoże producentów żywności
Czołowy menedżer globalnej korporacji połączył siły z doświadczonym przedsiębiorcą IT. Efekty wspólnego biznesu doradczego szybko przerosły ich oczekiwania. – Milion obserwujących w mediach…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Zakazy – recepta na ochronę dzieci w internecie? „Mam wrażenie, że to dorosłym powinno się ograniczać dostęp”
Zakaz to słowo klucz w debacie o bezpieczeństwie najmłodszych w internecie. W wielu krajach, w tym także w Polsce, toczy się dyskusja o twardym odcięciu dzieci od mediów społecznościowych. Tymczasem…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Rząd obiecywał porządek w najmie krótkoterminowym. Dostarczył wersję okrojoną ze wszystkiego, o co apelowały samorządy i część mieszkańców. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłasza zdanie…
15.07.2026