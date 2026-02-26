Prezes PZU: reorganizacja grupy zależy od zmian legislacyjnych

Projekt reorganizacji Grupy PZU, zakładający przekształcenie jej modelu w bankowo-ubezpieczeniowy, wymaga zmian w prawie – poinformował prezes PZU Bogdan Benczak. Dodał, że spółka prowadzi rozmowy z Bankiem Pekao i przygotowuje się na różne scenariusze.

Na początku czerwca ubiegłego roku PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia połączenia. Zgodnie z tym porozumieniem na czele nowej grupy miałby stanąć bank, a nie ubezpieczyciel.

– My traktujemy projekt reorganizacji grupy PZU jako szansę, która pozwoliłaby na transformację grupy ubezpieczeniowo-bankowej w bankowo-ubezpieczeniową. Żeby przeprowadzić tę transakcję, niezbędne są zmiany legislacyjne – powiedział prezes.

Jak wskazał, obecnie PZU prowadzi wspólne prace i rozmowy z Bankiem Pekao dotyczące wdrożenia reorganizacji. Równolegle wewnątrz grupy trwają przygotowania do potencjalnego podziału PZU i wyodrębnienia struktury holdingowej.

Benczak podkreślił, że brak zmian w prawie uniemożliwi formalne przeprowadzenie reorganizacji, dlatego spółka analizuje również warianty alternatywne. W przypadku utrzymania obecnych regulacji PZU zamierza wykorzystać możliwości rozwoju dostępne w obowiązującym stanie prawnym.

Prezes PZU zaznaczył, że grupa jest przygotowana na wejście w życie nowych regulacji w ramach reżimu Solvency II oraz pracuje nad częściowym modelem wewnętrznym i innymi rozwiązaniami regulacyjnymi, które pozwolą optymalnie wdrożyć wymogi kapitałowe także w sytuacji braku zgody na reorganizację.

Według szefa ubezpieczyciela stabilna sytuacja, jeśli chodzi o wypłacalność, oraz obowiązująca strategia i polityka dywidendowa pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość kontynuacji wypłat dla akcjonariuszy. Jak podkreślił, zarząd jest przygotowany na różne warianty rozwoju sytuacji regulacyjnej i dalsze decyzje w tym zakresie.

Solvency II (Wypłacalność II) to zestaw unijnych dyrektyw regulujących działalność ubezpieczeniową, wprowadzający jednolite rygorystyczne wymogi kapitałowe i zasady zarządzania ryzykiem. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego klientów, zapewnienie wypłacalności ubezpieczycieli oraz harmonizacja nadzoru w UE.

W połowie stycznia 2026 r. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że ostateczny scenariusz reorganizacji Grupy PZU nie jest jeszcze przesądzony i że proces wymaga nowelizacji czterech ustaw.

W grudniu 2025 r. PZU i Bank Pekao uzgodniły aneks do Term Sheet, wydłużając czas na przeprowadzenie reorganizacji Grupy PZU. Nowy harmonogram zakłada możliwość sfinalizowania potencjalnej transakcji do końca 2027 r. w związku z trwającym procesem legislacyjnym.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele grupy stoi PZU – spółka od 2010 r. notowana na GPW w Warszawie. W skład grupy wchodzą m.in. PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce z 334 mld zł aktywów; posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU, a 12,8 proc. ma PFR.

Źródło: PAP