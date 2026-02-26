Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 07:40

Zysk PZU w IV kw. spadł, choć 2025 r. był lepszy od poprzednika

Zysk netto przypisany właścicielowi jednostki dominującej grupy PZU wyniósł w IV kw. 2025 r. 1,474 mld zł – poinformowała spółka. Oznacza to spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., kiedy to firma zarobiła 1,681 mld zł.

Oznacza to skurczenie dochodów w rok o 12,3 proc. W ujęciu kwartalnym zysk netto największego ubezpieczyciela w Polsce spadł w większym stopniu, bo o 26,1 proc. Ale tu kończą się złe informacje, bo w całym 2025 r. grupa wypracowała 6,7 mld zł zysku, co oznacza wzrost o 25,4 proc. w relacji rocznej. Ponadto skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

Przychód grupy osiągnął rekordowy poziom blisko 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu z 2024 r., tj. o 5 proc. W tym obrót pochodzący z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrósł o 5,8 proc. rdr, do ponad 18,8 mld zł.

Spółka podkreśla, że wypracowany wynik to efekt skutecznej realizacji strategii biznesowej, zakładającej m.in. wzmocnienie działalności ubezpieczeniowej i rozwój usług zdrowotnych.

"Widzimy też wyzwania, na przykład w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Uporządkowaliśmy część korporacyjną tego obszaru, która jest już rentowna, teraz koncentrujemy się na części masowej. PZU, będąc odpowiedzialnym liderem, nie wykonuje gwałtownych ruchów – kluczowa jest dla nas rentowność i jakość oferty. Innym obszarem, nad którym będziemy pracować jest kanał bancassurance, gdzie zmiany regulacyjne i niższe stopy procentowe spowodowały spadek przypisu" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes PZU Bogdan Benczak.

PZU podało, że prowadzi prace nad reorganizacją, ukierunkowaną na stworzenie bardziej efektywnej i optymalnej pod względem kapitałowym struktury bankowo‑ubezpieczeniowej. "Dla jej przeprowadzenia niezbędne są jednak zmiany legislacyjne" – przyznał prezes Benczak.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2025 r. Ministerstwo Finansów wstrzymało prace nad fuzją PZU z bankiem Pekao, argumentując to potrzebą doprecyzowania szczegółów, w tym koniecznych zmian w prawie. Same spółki przesunęły w swoich planach termin ewentualnej transakcji na 2027 r.

Siedziba PZU
Zysk netto grupy PZU spadł w IV kw. 2025 r., choć cały rok był lepszy od poprzednika. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
26.02.2026