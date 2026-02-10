Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
10.02.2026 17:32

Prezes URE zatwierdziła ceny gazu dla myOrlen

Prezes URE zatwierdziła we wtorek nową cenę gazu w taryfie największego sprzedawcy detalicznego myOrlen (do niedawna PGNiG OD). Od 25 lutego spadnie ona o 3,4 proc. i wyniesie 197,29 zł za MWh netto.

Do korzystania z ceny gazu ustalonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są uprawnione gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły oraz szpitale. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca 2026 r. Opłaty abonamentowe na rachunku odbiorcy gazu pozostaną bez zmian.

Regulator poinformował, że spadek ceny taryfowej my Orlen to efekt wezwania URE tej spółki do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Wezwanie URE było z kolei efektem spadku rynkowych cen gazu. "Biorąc pod uwagę, że po zatwierdzeniu taryfy PGNiG Obrót Detaliczny w I połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały, wezwałam przedsiębiorstwo myOrlen do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Przyniosło to efekt w postaci zatwierdzonej właśnie obniżki cen" – powiedziała Prezes URE Renata Mroczek, cytowana w komunikacie Urzędu.

Marka myOrlen zastąpiła PGNiG 27 stycznia br. Zmiana ma charakter techniczny, PGNiG było bowiem częścią Grupy Orlen od 2022 r.

Źródło: PAP/XYZ

palnik gazowy
Prezes URE zatwierdziła nowe ceny gazu dla myOrlen. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
