Prezydent do polskich olimpijczyków: jestem przekonany, że przywieziecie medale

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ślubowaniu polskich sportowców przed ich wyjazdem na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Głowa państwa przyznała, że sprawa nie jest łatwa, ma jednak nadzieję, że Polacy przywiozą medale olimpijskie.

– Chciałbym podziękować wszystkim sportowcom za zbiorową radość i nadzieję, która nadchodzi dzięki wam. Ta radość jest tak ważna dla całego naszego narodu. Mamy też przekonanie, że jesteście wyjątkowi – mówił prezydent podczas ceremonii w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Sprawa oczywiście nie jest łatwa. Ja jestem, drodzy państwo, realistą. Wiemy, że osiągnąć medal na igrzyskach olimpijskich to jest wielki zaszczyt, ogromny wysiłek. Jestem przekonany, że przywieziecie medale, tego wam życzę z całego serca. Jestem z was dumny jako prezydent Polski – dodał.

Podczas piątkowej ceremonii nominacje olimpijskie odebrało 26 z 60 sportowców, którzy zostali powołani do olimpijskiej reprezentacji Polski. Byli wśród nich panczeniści: Natalia Czerwonka, która poniesie polską flagę na ceremonii otwarcia w Mediolanie, Andżelika Wójcik i Władimir Semirunnij; saneczkarze: Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk; biathloniści: Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół; bobsleistki: Klaudia Adamek, Linda Weiszewski i mająca status rezerwowej Marika Zandecka; alpejka Aniela Sawicka; łyżwiarze figurowi: Julia Szczecinina, Sofija Dowhal, Władimir Samojłow, Michał Woźniak i Wiktor Kulesza.

Oficjalne nominacje otrzymali także trenerzy, członkowie sztabów, działacze związków sportowych oraz przedstawiciele misji olimpijskiej.

Przysięgę w imieniu kadry odczytała bobsleistka Klaudia Adamek. To pierwsza polska zawodniczka, która startowała zarówno na letnich igrzyskach olimpijskich (w Tokio w 2021 była w kadrze lekkoatletów), jak i na zimowych igrzyskach olimpijskich. W imieniu trenerów i sztabów ślubowanie złożył szkoleniowiec bobsleistów Dawid Kupczyk. Reszta reprezentacji zrobi to już we Włoszech.

– Dzisiaj walczymy we Włoszech, ale za kilkanaście lat – jestem przekonany – będziemy w stanie zrealizować najpiękniejsze igrzyska olimpijskie w historii – mówił potem minister sportu Jakub Rutnicki.

Na ślubowaniu obecny był również ambasador Włoch w Polsce Luca Franchetti-Pardo.

– Cieszę się, że będziemy mogli was ugościć. Obiecujemy, że poczujecie się tam jak jedni z nas. Przypomniano dzisiaj, że w hymnie Polski jest wzmianka o Włoszech, ale mało kto wie, że w hymnie Włoch jest mowa o Polsce. To pokazuje przywiązanie naszych narodów – zauważył.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie odbędą się 6–22 lutego

Źródło: PAP