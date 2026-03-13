Prezydent Karol Nawrocki: decyzje o bezpieczeństwie Polski należą do zwierzchnika sił zbrojnych, nie do Brukseli

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podczas spotkania z sympatykami w Chmielniku podkreślił, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju polskiej armii powinny zapadać w Polsce, a nie w instytucjach Unii Europejskiej.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z sympatykami w Chmielniku w woj. świętokrzyskim odniósł się do ogłoszonej dzień wcześniej decyzji o odmowie podpisania ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Jak stwierdził, decyzje dotyczące polskiej suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju sił zbrojnych należą do zwierzchnika polskich sił zbrojnych, a nie do Brukseli.

Prezydent podkreślił, że Polska chce współpracować w ramach Unii Europejskiej, jednak – jak zaznaczył – istnieją granice centralizacji UE, które wyznaczają Konstytucja RP oraz Traktat o Unii Europejskiej. Według Nawrockiego przekazywanie kompetencji dotyczących bezpieczeństwa na poziom unijny byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Zdaniem prezydenta program SAFE jest niezgodny zarówno z traktatami unijnymi, jak i polską konstytucją. W jego ocenie Polska nie powinna oddawać kompetencji dotyczących bezpieczeństwa instytucjom unijnym, ponieważ prawo krajowe nie pozwala na przekazanie takich decyzji poza krajowy system władzy.

Nawrocki poinformował, że Kancelaria Prezydenta przez wiele tygodni uczestniczyła w pracach nad ustawą, jednak – jak zaznaczył – nie udało się wypracować rozwiązania, które jednocześnie pozwoliłoby na skorzystanie z unijnych środków i zachowanie pełnej suwerenności w decyzjach dotyczących obronności.

Prezydent wskazał także na ryzyka finansowe związane z programem SAFE, w tym m.in. niepewność dotyczącą przyszłego ryzyka walutowego oraz sytuacji politycznej w Unii Europejskiej w perspektywie kilkudziesięciu lat, nawet do 2050 lub 2060 roku. Jego zdaniem zobowiązanie o tak długim horyzoncie jest zbyt poważne, by podpisywać je bez pełnej jasności co do przyszłych warunków.

Jednocześnie Nawrocki ponowił apel do Sejmu o zajęcie się prezydenckim projektem ustawy o tzw. polskim SAFE 0 proc. Zgodnie z jego propozycją na rozwój polskich sił zbrojnych można byłoby przeznaczyć 185 mld zł z zysków Narodowego Banku Polskiego, a środki te byłyby nieoprocentowane aż do 2070 roku.

