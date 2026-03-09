Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
NEWSROOM XYZ
09.03.2026 11:08

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziesięć ustaw

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu dziesięciu ustaw. Wśród nich znalazły się ustawa o wydłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej, ustawa o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut oraz ustawa implementująca unijne przepisy o przelewie natychmiastowym.

– Podjąłem decyzję o podpisaniu dziesięciu ustaw (...). Wśród nich znajduje się projekt szczególny, ustawa o ochronie polskiej wsi. To projekt, który zainicjowałem w czwartym dniu swojej prezydentury (...). Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej przyjęto rozwiązanie, które na dziesięć lat zakazuje sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce – powiedział prezydent w oświadczeniu opublikowanym w związku z podpisaniem ustaw.

Nawrocki zapowiedział, że potrzebne będzie dalsze wsparcie polskich rolników, których określił jako fundament bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Lista aktów podpisanych przez prezydenta to:

  • ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,
  • nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  • nowelizacja ustawy o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach,
  • nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
  • ratyfikacja umowy między RP a rządem Wielkiej Brytanii o wygaśnięciu trwających skutków prawnych artykułu 13 umowy między rządem PRL a Wielką Brytanią,
  • nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym (zgodnie z nowelizacją uczelnie i szkoły doktorskie będą mogły wypłacać zapomogi dla doktorantów w trudnej sytuacji życiowej)
  • nowelizacja ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (ustawa zawiera m.in. przepisy implementujące regulacje UE z zakresie przelewu natychmiastowego oraz przepisy usprawniające możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banków)
  • nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (wprowadzająca zmiany w raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut)
  • nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  • nowelizacja ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Źródło: PAP/XYZ

Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu dziesięciu ustaw, m. in. ustawy o wydłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej, ustawy o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut oraz ustawy implementującej unijne przepisy o przelewie natychmiastowym. Fot. PAP/Marian Zubrzycki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.
Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynął w większości pod znakiem spadków. Indeks WIG20 obejmujący największe spółki zamknął dzień ze spadkiem o 1,93 proc. Znaczący wzrost spośród spółek indeksu zanotowało jedynie Allegro. Największy spadek zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna po informacji o konieczności dokonania miliardowego odpisu.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
„New York Times": Trump buduje międzynarodową koalicję przeciw kartelom
Prezydent Donald Trump ogłosił powstanie międzynarodowej koalicji mającej zwalczać kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Newsy
Studenci z Wrocławia uruchamiają fundusz i inwestują na giełdzie. Pierwszy taki projekt w Polsce
W Stanach Zjednoczonych studenckie fundusze inwestycyjne zarządzają setkami milionów dolarów. W Wielkiej Brytanii działa ich około trzydziestu. W Polsce przez lata nie było ani jednego takiego projektu. Teraz to się zmienia – studenci z Wrocławia, po pokonaniu prawnych barier i zebraniu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaczynają inwestować na prawdziwym rynku.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Niebo nad Azją się zmienia. Wojna na Bliskim Wschodzie przebudowuje globalne lotnictwo
Eskalacja konfliktu po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przekształciła region Zatoki Perskiej w strefę niemal całkowicie wyłączoną z cywilnego ruchu lotniczego. Odwołano tysiące połączeń, a strategiczny korytarz między Europą i Azją pozostaje sparaliżowany. Jak ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie radzi sobie azjatycki przemysł lotniczy i turystyczny i kto może zyskać na trwającym chaosie?
06.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
AI i jej konsekwencje – głosy ze świata sztuki i rynku pracy
Od premiery Chata GPT w 2022 roku sztuczna inteligencja rozszerza obecność na różne sfery naszej codzienności. Jak wpływa na nasze zachowania, życie społeczne, polityczne, biznesowe? Jak zachować równowagę i uwzględniać kwestie etyczne w czasach sztucznie generowanych treści? Te pytania podejmuje wystawa w Austriackim Forum Kultury.
07.03.2026