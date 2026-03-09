Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziesięć ustaw

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu dziesięciu ustaw. Wśród nich znalazły się ustawa o wydłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej, ustawa o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut oraz ustawa implementująca unijne przepisy o przelewie natychmiastowym.

– Podjąłem decyzję o podpisaniu dziesięciu ustaw (...). Wśród nich znajduje się projekt szczególny, ustawa o ochronie polskiej wsi. To projekt, który zainicjowałem w czwartym dniu swojej prezydentury (...). Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej przyjęto rozwiązanie, które na dziesięć lat zakazuje sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce – powiedział prezydent w oświadczeniu opublikowanym w związku z podpisaniem ustaw.

Nawrocki zapowiedział, że potrzebne będzie dalsze wsparcie polskich rolników, których określił jako fundament bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Lista aktów podpisanych przez prezydenta to:

ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,

nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

nowelizacja ustawy o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach,

nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,

ratyfikacja umowy między RP a rządem Wielkiej Brytanii o wygaśnięciu trwających skutków prawnych artykułu 13 umowy między rządem PRL a Wielką Brytanią,

nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym (zgodnie z nowelizacją uczelnie i szkoły doktorskie będą mogły wypłacać zapomogi dla doktorantów w trudnej sytuacji życiowej)

w trudnej sytuacji życiowej) nowelizacja ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (ustawa zawiera m.in. przepisy implementujące regulacje UE z zakresie przelewu natychmiastowego oraz przepisy usprawniające możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banków)

nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (wprowadzająca zmiany w raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut)

nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

nowelizacja ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

