13.02.2026 11:45

Sejm uchwalił ustawę o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą raportowania transakcji na rynku kryptowalut. Ustawa trafi teraz do senatu.

W piątek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Za było 403 posłów, przeciw – 20, nikt się nie wstrzymał.

Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw nakłada na dostawców usług na rynku kryptowalut obowiązek zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach, takich jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także nakazuje im raportować informacje o transakcjach klientów. Chodzi o wymianę kryptoaktywów na zwykłe waluty i odwrotnie; wymianę między różnymi rodzajami kryptoaktywów; ich transfery (przelewy), w tym płatności za towary i usługi. Zgłaszaniu będą podlegać kryptoaktywa, które mogą być wykorzystywane do celów płatności lub do celów inwestycyjnych. Informacje o kryptoaktywach mają trafiać do szefa KAS.

Operatorzy kryptoaktywów, którzy nie muszą mieć specjalnych zezwoleń na podstawie unijnych przepisów (rozporządzenia MiCA), także będą objęci obowiązkiem sprawozdawczym. W tym celu będą rejestrować się w jednym z krajów UE. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą zarówno operatorów z UE, jak i spoza UE, w zakresie, w jakim ich klientami są użytkownicy kryptoaktywów będący rezydentami UE.

Ustawa zakłada również automatyczną wymianę informacji w związku z podatkiem wyrównawczym, który ma zapewnić, że zyski dużych grup przedsiębiorstw – międzynarodowych i krajowych – będą zawsze opodatkowane efektywną stawką co najmniej 15 proc. Nowe przepisy określają zakres i terminy wymiany informacji w tej sprawie, państwa, z którymi należy wymieniać dane, a także zasady współpracy z innymi państwami w sprawie podatku wyrównawczego.

Źródło: PAP

Logo bitcoina wyświetlone na telefonie komórkowym
Logo bitcoina wyświetlone na telefonie komórkowym. Fot. Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
